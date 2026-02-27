La aparición de Carlo Costanzia en el plató de ¡De Viernes! se convirtió en uno de los momentos televisivos más comentados de este 27 de febrero. Una semana después de que su prima, Laura Matamoros, se sentara en el mismo plató para relatar su versión sobre la tensión familiar, Costanzia decidió dar un paso al frente y defenderse públicamente. La expectativa era máxima: los espectadores querían conocer su respuesta a las duras acusaciones de Laura, quien había señalado que su primo había ejercido un trato agresivo durante un encuentro privado, generando un conflicto familiar que arrastraba a varios miembros del clan Flores-Matamoros.

Durante su intervención, Carlo relató la discusión que mantuvo con Laura, explicando su versión de los hechos y matizando varios puntos de la narración de su prima. Aclaró que la supuesta actitud amenazante que Laura le atribuía no correspondía con la realidad y defendió su postura frente a las acusaciones de Diego Matamoros, quien también había intervenido públicamente para criticar su comportamiento. Costanzia aseguró que su intención nunca fue coaccionar a ningún miembro de la familia, sino proteger la intimidad y reputación de su núcleo más cercano, incluyendo a Alejandra Rubio, su pareja, y a su hijo. Además, explicó cómo se habían visto involucrados otros familiares indirectamente, como Mar Flores, quien había pedido públicamente paz y discreción entre las partes, dejando claro que no deseaba posicionarse a favor de ninguno de los implicados.

Sin embargo, la intervención de Carlo no se limitó a la guerra familiar. Aprovechó el plató de ¡De Viernes! para contextualizar los días más complicados que había vivido en las últimas semanas, especialmente en torno al cumpleaños de los Gemeliers. Costanzia había publicado previamente en Instagram imágenes inéditas de la celebración, mostrando a Dani y Jesús Oviedo riendo, descorchando botellas y disfrutando con amigos, incluyendo a Alejandra y a él mismo. Lo que comenzó como una fiesta alegre terminó, horas después, en una pesadilla: los cantantes fueron brutalmente agredidos a la salida de la discoteca, sufriendo ataques con spray de pimienta y amenazas homófobas que obligaron a su traslado urgente al hospital.

En el plató, Carlo narró cómo aquel día, que debía ser una celebración tranquila, se convirtió en un episodio que marcaría a todos los implicados. Mientras los Gemeliers se recuperaban de sus lesiones, él explicó cómo la publicación de las imágenes buscaba preservar la memoria de un momento feliz y, al mismo tiempo, mostrar la crudeza del ataque que les esperaba fuera del local. El programa emitió fotografías y vídeos exclusivos, permitiendo a la audiencia comprender la magnitud de la agresión y empatizar con las víctimas.

Carlo Costanzia en Madrid. (Foto: Gtres)

Los Gemeliers en el plató de ‘¡De Viernes!’

Más allá del testimonio de Carlo Costanzia, el programa contó en primera persona Dani y Jesús Oviedo, que daban a conocer sus primeras palabras tras la agresión que los había conmocionado. Jesús Oviedo, aún afectado por la experiencia, describió el ataque como «un atraco a mano armada», resumido en una frase que dejaba entrever la gravedad del episodio y la sensación de vulnerabilidad que sintieron. Por su parte, Jesús relató que lo primero que le ocurrió fue un empujón seguido de un rociado con spray de pimienta: «Lo primero que se me pasó por la cabeza fue que no podría volver a ver la cara de mi hermano», confesó, describiendo la pesadilla vivida como un instante en que la realidad parecía desvanecerse.