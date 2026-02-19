Diego Matamoros ha aparecido en redes sociales para denunciar públicamente a su primo, Carlo Costanzia. El creador de contenidos ha roto su silencio tras asegurar que su hermana, Laura Matamoros, ha recibido una presunta agresión por parte del hijo de Mar Flores, del que dice que están blanqueando su imagen. A través de unas historias temporales, el hijo de Kiko Matamoros y Marián Flores ha desvelado que, hace unos días, la influencer fue increpada por el novio de Alejandra Rubio en su casa.

Diego Matamoros denuncia públicamente a su primo Carlo

El distanciamiento entre Laura Matamoros y su primo, Carlo Costanzia, ha sido una de las noticias más sonadas de los últimos días. Todo comenzó cuando la creadora de contenidos aseguró en el programa de Susanna Griso que había roto todo tipo de vínculo con el novio de Alejandra Rubio, con el que no estaba de acuerdo en ciertas actitudes. Unas palabras que hicieron saltar a la hija de Terelu, que salió en defensa del padre de su vástago y acusó a Laura de haber sido ella la que tomó la decisión de alejarse de Carlo.

Diego Matamoros en una foto de archivo. (Foto: Gtres)

Tras el revuelo, ha sido Diego Matamoros el que ha roto su silencio en favor de su hermana. El ex de Estela Grande ha reaparecido en redes para destapar la supuesta agresión que sufrió la influencer por parte de su primo. «Hola, buenos días a todos. Quiero ponerme bastante serio con este tema. Hoy no he dormido desde que sé, hace unos días, de este suceso el cual os lo voy a relatar. Mi hermana Laura el otro día en televisión hace unos comentarios sobre la vida de mi primo Carlo y a este no le sienta muy bien, con lo cual se presenta de forma amenazante y agresiva en la puerta de la casa de mi hermana Laura», comienza diciendo.

Además de añadir el número de atención a las víctimas -el 016-, Diego ha contado que, «la situación fue muy tensa» y que le recomendó a su hermana que tenía que «haber denunciado a Carlo» para que «estuviese durmiendo en un calabozo».

Laura Matamoros en ‘Espejo Público’. (Foto: Antena 3)

Por su parte, el hijo de Kiko y Marián ha dicho que considera que se está blanqueando la imagen de Costanzia en televisión: «A día de hoy en la sociedad en la que vivimos, no se puede seguir permitiendo que una persona, por mucho blanqueo que queramos darle por ser hijo de quién es o lo que sea, tenga actitudes machistas y agresivas con nadie, ni con las mujeres ni con nadie. A día de hoy es pareja de una de las colaboradoras más famosas de este país, por lo cual le están blanqueando la imagen. Al final, lo que consideras es que eres un matón del tres al cuarto. Es conocido en este país por ser una persona que ha delinquido y ha cumplido una pena de prisión por ello».

Finalmente, el creador de contenidos ha aprovechado la ocasión para mandarle un recadito a su tía Mar Flores, de la que considera que no se ha portado del todo bien con su hermana, después de que Laura le arropase en su momento más complicado: «Mi hermana te ha dado todo el apoyo en este tiempo que has denunciado malos tratos por parte del padre de Carlo y ha estado contigo apoyándote públicamente. Lo que puedes hacer, Mar, es que cuando tu hijo hace estas cosas, intentes dejar esto como una riña de niños en un colegio. Pronúnciate y denuncia las malas actitudes de tu hijo. Posiciónate a favor de quien se ha posicionado».