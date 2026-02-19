La Policía ha detenido ha detenido al príncipe Andrés Mountbatten-Windsor este 19 de febrero coincidiendo con su 66 cumpleaños por su implicación en el ‘caso Epstein’. El hermano pequeño del rey Carlos III ha sido localizado en su residencia de Sandringham por un total de seis vehículos con ocho agentes de las autoridades británicas. La Policía de Thames Valley ha informado que se encuentra detenido bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.

Tras su salida in extremis del Royal Lodge a comienzos de este mes de febrero -que tuvo lugar días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sacara a la luz imágenes en las que aparecía Andrés Mountbatten junto al pedófilo-, por petición expresa de su hermano mayor, que le retiró su título de príncipe, el que fuera el predilecto de la Reina Isabel ahora atraviesa uno de sus días más complicados tras salir a la luz su nombre en los papeles de Epstein.

Las últimas imágenes públicas de Andrés Mountbatten-Windsor

Las últimas imágenes de Andrés Mountbatten-Windsor antes de ser detenido. (Fotos: Gtres)

Según periodistas expertos en la materia, apuntan que el ex príncipe Andrés podría haber sido conocedor de su detención por otros casos con los mismos antecedentes, por lo que podría haber sido consciente de la cuerda floja en la que navegaba. En estas imágenes, por su semblante de preocupación, también estaría recibiendo notificaciones de su futuro inmediato.

Una detención que llega solo días después de que Andrés Mountbatten dejara para siempre Windsor para trasladarse a Wood Farm -una casa provisional que contaba con 5 dormitorios y donde se retiró Felipe de Edimburgo, su padre- temporalmente a la espera de mudarse a Marsh Farm, la que iba a ser la nueva residencia del ex duque, que aún no estaba del todo equiparada y que se esperaba que se mudase definitivamente el próximo mes de abril. De hecho, el pasado 2 de febrero salieron unas imágenes del tío del heredero al trono de Inglaterra en el recinto familiar conduciendo y visiblemente serio y preocupado.

El ex príncipe Andrés. (Foto: Gtres)

Oficialmente, fue el 4 de febrero cuando se produjo la mudanza del hermano de Carlos III de la mansión de más de 30 habitaciones en la que residía hasta la fecha en el Royal Lodge. El padre de las princesas Eugenia y Beatriz presenció este desalojamiento en directo de la que ha sido su casa desde el 2003. Por su parte, Mountbatten no solo ha tenido que hacer frente a esta mudanza -y a la posterior detención-, sino que le fue retirado el título de Príncipe y de todas sus condecoraciones en un intento del rey de Inglaterra de que la imagen de la Familia Real de Inglaterra se vea salpicada en cierta medida.