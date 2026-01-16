Andrés Mountbatten-Windsor, acorralado: se confirma la fecha de su desahucio

Se acabó la tregua para Andrés Mountbatten-Windsor. El ex duque de York se ha quedado sin tiempo y tendrá que abandonar muy pronto el que ha sido su hogar las últimas décadas. Una realidad de la que ya era consciente cuando el monarca anunció la retirada de los títulos y su salida de la propiedad, aunque su marcha se estaba estirando en el tiempo más de lo deseable. Ahora ya no hay vuelta atrás.

El tío polémico del príncipe de Gales dejará atrás la vida de privilegios y lujos a la que estaba acostumbrado para instalarse en una propiedad mucho más modesta y alejada de los focos. Una discreta casita que ha puesto a su disposición el rey Carlos III -porque se trata de su hermano, al fin y al cabo- y que se encuentra en los terrenos de Sandringham. Aunque desde el Palacio de Buckingham no han confirmado los detalles de la nueva residencia del ex príncipe, sí que se ha filtrado que la propiedad elegida es Marsh Farm y que las obras de acondicionamiento ya han comenzado. Al parecer, el estado de la casa es bastante lamentable, pero se espera tener todo listo para la fecha en la que tenga que instalarse Andrés.

La fecha de la mudanza

En un primer momento se pensaba que el ex duque de York iba a poder permanecer en el Royal Lodge hasta casi finales del mes de febrero, pero medios británicos han confirmado que su salida tendrá que producirse mucho antes. Se espera que tanto Andrés como Sarah abandonen la propiedad antes del 25 de enero, lo que les deja muy poco margen de maniobra, apenas una semana. No obstante, desde que Carlos III retiró los títulos a su hermano el Royal Lodge ha sido un continuo ir y venir de camiones con las pertenencias tanto de Andrés como de su ex mujer, que residía en la casa.

Andrés Mountbatten-Windsor al volante de un coche. (Foto: Gtres)

El destino de Sarah Ferguson

Mientras que en el caso de Andrés el Palacio de Buckingham ha dejado claro que el rey Carlos III se va a hacer cargo de los costes de su vida, de Sarah Ferguson se ha desentendido. La ex duquesa no es miembro de la familia real y lleva divorciada muchos años, por lo que el monarca considera que tiene que buscar sus propias fuentes de financiación. Por tanto, no podrá mudarse con él a su nueva casa.

Sarah Ferguson en un acto con Andrés. (Foto: Gtres)

Hasta ahora, Sarah Ferguson se ha mantenido leal a la familia real y ha actuado de una manera muy diferente a lo que hizo Diana de Gales. Sin embargo, esta falta de apoyos y de protección por parte de los Windsor ha hecho mella en ella. Algunas fuentes aseguran que la ex duquesa está muy molesta con esta situación y por cómo se ha comportado a lo largo de los años. Lo que más le duele es que no vayan a dejar que se instale con Andrés en su nueva casa y todavía no se sabe con exactitud qué es lo que va a hacer.

Medios británicos especulan por la posibilidad de que se mude con alguna de sus hijas, especialmente con Eugenia, aunque también hay rumores de que está recibiendo ofertas para contar sus experiencias con la familia real. Unas declaraciones o un relato que dejarían las memorias del príncipe Harry como algo completamente anecdótico.