El desalojo y la mudanza de Andrés: el quebradero de cabeza de Carlos III en Navidad

Desde que el Palacio de Buckingham anunciara la retirada de los títulos y honores al hermano del rey Carlos III, no se ha vuelto a hablar de Andrés Mountbatten-Windsor. El ex duque de York ya no participa en actos oficiales ni tampoco privados. No le vimos en el bautizo de su nieta Athena, ni en el almuerzo navideño que organizó el rey en Londres -al que tampoco asistió el pasado año-. Sin embargo, todavía no se tienen noticias de su mudanza.

Una de las cuestiones que se confirmaron con la retirada de sus títulos fue su salida del Royal Lodge, la propiedad en la que lleva residiendo desde la muerte de la reina madre y a la que parecía haberse encadenado a pesar de no poder hacer frente a los costes de mantenimiento. Finalmente, fuentes oficiales anunciaron que el ex príncipe saldría de la casa y que el rey le proporcionaría otro hogar.

Andrés con el Rey Carlos III el día de la coronación del monarca. (Foto: Gtres)

Sin embargo, por ahora no se ha llevado a cabo la mudanza al completo y no es porque el monarca no tenga ganas de zanjar cuanto antes la situación, sino porque el traslado y la puesta a punto del nuevo hogar de Andrés son otro foco de problemas para el rey. Veamos los motivos.

Una mudanza muy compleja

Andrés lleva varias décadas residiendo en el Royal Lodge, por lo que la propiedad está llena de recuerdos y de objetos que ha ido atesorando a lo largo de su vida. Muchas de estas pertenencias ya han sido trasladadas fuera de la casa y se han colocado en un almacén a la espera de ver cuál será su destino definitivo.

Sarah Ferguson y Andrés en el funeral de la duquesa de Kent. (Foto: Gtres)

El contrato de arrendamiento del Royal Lodge terminó formalmente el pasado 30 de octubre de 2025, con un preaviso de 12 meses, lo que significa que podría quedarse allí hasta el próximo otoño. Sin embargo, esta opción no se contempla. La salida tiene que producirse a la mayor brevedad, pero no se espera que sea antes del mes de febrero por cuestiones logísticas como la acumulación de pertenencias y la preparación de su nuevo hogar en Sandringham.

Hay que tener en cuenta que en este caso no ocurre como en una mudanza normal. Las pertenencias del ex duque no pueden arrojarse sin más a un contenedor, porque podrían ser foco de interés de curiosos que quisieran hacer negocio con ellas. Por eso se están tomando todas las precauciones posibles y colocando todo en un almacén alejado de miradas indiscretas.

El nuevo hogar de Andrés

El hermano del rey Carlos III tendrá que acostumbrarse a partir de ahora a una vida mucho más humilde. Aunque ya lleva años alejado de la primera línea, la casa en la que va a residir ahora no tiene nada que ver con el Royal Lodge. Se ha hablado de York Cottage, pero parece que finalmente el hogar del hermano del rey será Marsh Farm. Fuentes oficiales no han confirmado los detalles porque a partir de ahora Andrés es un ciudadano privado y Sandringham también es una finca privada, por lo que no hay ninguna obligación de dar información.

El exterior de Sandringham House. (Foto: Gtres)

Al igual que York Cottage, Marsh Farm está desocupada, pero necesita urgentemente una reforma integral. La casita no tiene muebles, es pequeña y el acceso se hace por un camino de piedras y una pequeña puerta de madera. En las últimas semanas se ha ampliado la zona de exclusión aérea de Sandringham para cubrir la zona en la que está esta antigua granja, por lo que hace pensar que es el lugar elegido para Andrés.

Marsh Farm está ubicada cerca de una iglesia y de una antigua estación de tren en Wolferton. Los jardines tienen vistas a Dersingham Bog, donde a veces se realizan sesiones de fotos de la familia real. A pocos kilómetros se encuentra Wood Farm, la casa que eligió el príncipe Felipe como refugio para la etapa final de su vida. Ahora solamente queda esperar cuándo se produce el traslado de Andrés a la propiedad y el rey Carlos III puede poner punto final a este polémico episodio.