El príncipe Harry, desesperado por lograr un reencuentro entre su padre y sus hijos

A pesar de que hace algunos meses el príncipe Harry aprovechó un viaje al Reino Unido para reunirse con su padre -con el que no se encontraba desde que se confirmó su diagnóstico de cáncer-, desde entonces las relaciones entre el monarca y el duque de Sussex no han mejorado. El príncipe no ha vuelto a ver a su padre y, por su parte, Carlos tampoco ha hecho ningún amago de reencontrarse con él y con sus hijos. Algo que, según algunas fuentes, ha afectado bastante al príncipe. Harry quiere que las relaciones se normalicen lo antes posible.

De momento ni la casa real ni nadie del equipo de los Sussex se ha pronunciado sobre si hay previstos nuevos encuentros o sobre en qué punto está la situación. La reciente salida de Meredith Maines del equipo de la pareja podría haber provocado un parón en los avances, ya que ella ha estado muy volcada en las negociaciones para un acercamiento. No obstante, su sustituto, Liam Maguire, también ha sido parte de estas primeras negociaciones, por lo que puede tomar el testigo de su predecesora.

El príncipe Harry en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El encuentro que ansía el príncipe Harry

Aunque todavía no hay detalles concretos, sí que ha trascendido que el rey Carlos III tiene prevista una visita oficial a Estados Unidos a lo largo de 2026. Un viaje en el que, según algunas fuentes, el príncipe Harry ve una oportunidad perfecta para un reencuentro familiar y para que el monarca pueda ver a sus nietos Archie y Lilibet Diana.

A Carlos III le encanta pasar tiempo con sus nietos y ejercer de abuelo, es más, disfruta mucho tanto con los hijos de los príncipes de Gales como con los nietos de su esposa, la reina Camila. Ella incluso ha contado que siempre que puede aprovecha para leerles cuentos e imitar voces. Una faceta cercana y familiar del rey que contrasta con su imagen más oficial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

A la espera de que desde el Palacio de Buckingham anuncien los detalles y las fechas del viaje del rey a Estados Unidos, medios como el Daily Mail aseguran que será en abril, con motivo de la celebración del 250 aniversario de la independencia estadounidense. Durante el viaje, el presidente Trump ejercerá de anfitrión para el monarca, igual que él hizo hace algunas semanas en Windsor.

Sin embargo, no se sabe si Carlos querrá aprovechar para hacer una parada en California y ver a sus nietos, a quienes apenas ha visto desde que nacieron y, por tanto, casi no conoce. Una cuestión que le genera bastante tristeza al rey, que no quiere tener una relación solamente virtual con sus nietos.

El príncipe Harry durante un viaje a Londres. (Foto: Gtres)

El duque de Sussex espera que haya tiempo para una reunión. El tabloide The Sun ha podido hablar con una fuente cercana al príncipe Harry, que ha asegurado que a él le encantaría que su padre visitara a su familia en su casa de California, tanto que incluso está desesperado por que este encuentro se celebre. «Harry es consciente de las tensiones, pero tiene la esperanza de que su padre pueda tener una relación más o menos normal con sus nietos», ha asegurado esta fuente.

Sin duda, sería una ocasión perfecta para una reunión familiar, probablemente la única, dado que, por el momento, Harry no tiene intención de que su mujer y sus hijos viajen al Reino Unido debido a sus dudas por las cuestiones de seguridad.