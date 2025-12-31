Después de Meredith Maines, James Holt planta a los Sussex: todo lo que se sabe

El equipo de colaboradores que trabajan con los duques de Sussex parece más una balsa a la deriva que un barco con un timón firme. Las constantes salidas que se han producido a lo largo de los años entre el personal que ha trabajado con Harry y Meghan han desatado las especulaciones sobre la inestabilidad que entraña cualquier tipo de relación laboral con la pareja. La mansión de Montecito, en la que tienen establecida su base de operaciones, parece más bien tener una puerta giratoria que una entrada al uso.

Han sido muchas las personas que se han quedado en el camino tras una colaboración más o menos breve con los duques de Sussex. Una intensa rotación de personal que hace pensar en que algo no va del todo bien en el equipo de trabajo de la pareja y que se remonta a la etapa en la que ambos eran aún miembros de la familia real. En aquel momento se filtraron a los medios una serie de quejas del personal del Palacio de Kensington, que acusaban a la duquesa de una actitud inadecuada.

El príncipe Harry con Meghan Markle. (Foto: Gtres)

La casa real inició una investigación y se tomaron medidas al respecto, pero nunca se hicieron públicos los detalles. Por su parte, tanto el príncipe Harry como Meghan Markle negaron todas las acusaciones y cualquier tipo de comportamiento abusivo por parte de la ex actriz.

Sin embargo, aunque este episodio ha quedado ya muy lejos, lo cierto es que a los Sussex les han perseguido los problemas con sus empleados y desde que dejaran su rol dentro de la familia real su equipo de trabajo ha sido un continuo ir y venir de personas que apenas estaban unos meses al lado del matrimonio.

Meghan Markle y el príncipe Harry juntos en un acto. (Foto: Gtres)

Dos salidas en una semana

Hace apenas unos días se conoció la noticia de la salida de Meredith Maines, hasta ahora responsable de prensa y relaciones públicas de la pareja. La comunicadora confirmó su marcha y agradeció el apoyo de Harry y Meghan a lo largo del año que ha estado a su lado. Ella ha sido la responsable de las reuniones con el equipo del rey Carlos III y del acercamiento con Buckingham, por lo que su saluda ha llamado mucho la atención.

Sin embargo, cuando todavía no habíamos asimilado su marcha, ahora ha trascendido otra nueva baja entre los trabajadores de la pareja. Estamos hablando de James Holt, que se ha convertido en el sexto miembro clave del personal del equipo de publicidad de los Sussex que ha cortado los lazos con ellos en 2025.

Meghan Markle y el príncipe Harry juntos en Nueva York. (Foto: Gtres)

El club de supervivientes de los Sussex

Una situación alarmante que también se ha convertido en motivo de ironía. De hecho, algunas de las personas que han colaborado con el matrimonio ni siquiera reflejan este detalle en sus perfiles profesionales mientras que otros aseguran a medios británicos como el Daily Mail que cualquier relación laboral con ellos es imposible. Es más, ha trascendido que algunos ex empleados se autodenominan a sí mismos como miembros del club de supervivientes de Sussex. Una denominación que ya lo dice todo. De momento la pareja guarda silencio sobre la situación y ha decidido poner al frente a Liam Maguire, su portavoz en el Reino Unido y Europa.