Amputan una pierna al padre de Meghan Markle tras una cirugía de urgencia en Filipinas

El padre de Meghan Markle está atravesando un delicado momento de salud. Thomas Markle ha tenido que ser intervenido de urgencia en Filipinas para amputarle parte de la pierna y el pie izquierdo por una necrosis. Tal como se ha confirmado, el padre de la duquesa sufrió un coágulo que le provocó un corte en la circulación que ha derivado en esta intervención. Ha sido su hijo Thomas el que ha confirmado a medios británicos la noticia, a los que ha revelado que a su padre se le puso primero el pie azul y después negro. «Todo fue muy rápido, le llevé al hospital, le hicieron unas pruebas y dijeron que había que operarle», ha dicho.

Una intervención de más de tres horas en la que han conseguido salvarle la vida, aunque los médicos han dicho que todavía no está fuera de peligro. De hecho, continúa en la unidad de cuidados intensivos y las próximas horas pueden ser críticas, sobre todo, por la avanzada edad de Thomas Markle y sus antecedentes de salud. No obstante, su situación en estos momentos es estable y la herida está cicatrizando bien.

Thomas Markle paseando en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

Por ahora no se espera que abandone la unidad de cuidados intensivos y permanecerá bajo estricta vigilancia de los médicos hasta su recuperación. No se sabe cuándo podrá pasar a planta y mucho menos cuándo recibirá el alta. A su lado permanece su hijo Thomas, que es quien estaba con él cuando tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. El suegro del príncipe Harry empezó a encontrarse mal cuando estaba en su casa y al llegar al centro médico no quedó más opción que la amputación. «No había otra solución, me dijeron que tenían que amputarle la pierna, que era una cuestión de vida o muerte», ha explicado su hijo, que ha pedido que todo el mundo rece por él.

El padre de la duquesa de Sussex lleva varios meses instalado en Filipinas. Su mudanza se llevó a cabo a principios de año con el objetivo de empezar una nueva vida alejado del pasado. Thomas Markle se ha quejado en más de una ocasión del dolor que le causa la distancia con su hija y con sus nietos, a los que ni siquiera conoce.

El ataque de Samantha Markle

Aunque no se encuentra en Filipinas, Samantha Markle también ha aprovechado este suceso para atacar a su hermana de manera indirecta. Según ha dicho, la tensión acumulada le ha pasado factura y ha debilitado su salud. «Es un hombre fuerte, pero ha pasado por mucho. Mi padre ha sufrido dos infartos, un derrame cerebral y un terremoto. Espero que pueda superarlo», ha dicho.

Meghan Markle y el príncipe Harry juntos en Nueva York. (Foto: Gtres)

El silencio de Meghan Markle

Quien no ha hecho declaraciones y sigue con su vida con normalidad es Meghan Markle. La duquesa no tiene relación con su padre desde hace tiempo. Thomas ni siquiera asistió a su boda con Harry en Windsor en 2018 debido a sus problemas de salud y a una polémica con unos fotógrafos. El padre de Meghan se vio envuelto en un escándalo cuando se filtró que había pactado con unos reporteros unas fotos. La situación desde entonces no ha mejorado entre ellos.