Duarte Falcó es, junto a su hermana Aldara, uno de los hijos menos conocidos del anterior marqués de Griñón. Fruto del matrimonio de Carlos Falcó con Fátima de la Cierva, tanto Duarte como Aldara prefieren mantener un perfil bajo y una vida alejada de los medios, que contrasta con la atención que acapara su hermana Tamara Falcó, pero también sus hermanos mayores Álvaro y Xandra, aunque ellos en menor medida.

Mientras que Aldara (27) se graduó primero en Filosofía y Matemáticas en Viena y ahora se encuentra estudiando en Harvard gracias a una beca Fulbright, Duarte (31) ha preferido encaminar sus pasos hacia un ámbito más creativo y acaba de inaugurar su primera exposición. Una muestra que tiene como escenario el salón de uno de sus amigos, con el que mantiene una relación muy estrecha.

Se trata de Eduardo, al que conoció cuando ambos coincidieron en una clínica. El hermano de Tamara Falcó reconoce que él estaba un poco perdido y que Eduardo se acercó para ayudarle. Así comenzó una amistad que continúa en el presente y que contaba con el beneplácito de Carlos Falcó.

Aunque es la primera vez que expone sus obras, lo cierto es que las pinturas pueden verse también en un perfil de Instagram que lleva el nombre de El arte de Duarte y en el que todo el que quiera puede contactar con el artista y adquirir las que estén disponibles. Los precios están en torno a los 100 euros y lo que caracteriza a estos cuadros es su reducido tamaño y las líneas geométricas, muy del estilo de las obras de Miró. Para él es un paso importante ya que siempre ha preferido mantener un perfil discreto y no prodigarse ante los medios.

Duarte Falcó habla de salud mental

Ha sido en unas declaraciones al portal LOC en las que Duarte Falcó ha reconocido que desde pequeño fue un estudiante poco aplicado, al que no se le daban bien la mayoría de las materias. La situación cambió cuando se fue interno a Francia, donde potenciaron su pasión por el arte, que ha mantenido hasta la actualidad.

El hermano de Tamara Falcó ha revelado que era un niño hiperactivo y que a los 12 años le diagnosticaron TDAH, así como trastorno bipolar. «Hay quien considera que es un tema triste, hay prejuicios en hablar de esto. Pues no, tienes que contarlo a los cuatro vientos», ha dicho Duarte Falcó, que ha comentado que en estos momentos está totalmente recuperado y se siente la persona más feliz del mundo. El hijo de Carlos Falcó quiere que se normalice que las personas con una enfermedad mental no tienen por qué andar con la mirada perdida.

El joven ha recordado cómo fue uno de sus ingresos y cómo el arte le ayudó mucho: “Cuando te ingresan, estás encerrado en una planta de psiquiatría con un pasillo larguísimo, estás en un salón, puedes jugar a las cartas, socializar con la gente, pero hay muy poco que hacer. Allí, el arte fue una vía para salir de esas cuatro paredes, de expresarme, de crear y entretener el tiempo”, ha dicho.

En estos momentos, Falcó percibe más color en su obra, así como trazos más cuidados. Algo que considera que es fruto de que se encuentra en una etapa estable y asegura que pintar es positivo para la tristeza.

Admiración por su padre

Duarte siente una gran admiración por su padre, aunque reconoce que no ha heredado de él su pasión por el mundo del vino. Algo que sí mantienen sus hermanos mayores. Considera que Carlos Falcó fue todo un revolucionario que introdujo novedades en el sistema de cultivo y precursor de muchas cosas, pero él siempre quiso seguir un camino diferente. «Nuestro padre nos decía que volásemos libres, que viajáramos y descubriésemos el mundo, que experimentásemos y que cada uno eligiera su propio camino», ha recordado el joven.

Nunca fue un estudiante brillante debido a sus problemas de salud mental y a la mediación y le han interesado muchas cosas a lo largo de los años. No obstante, en estos momentos busca un trabajo que pueda ser más o menos creativo, porque es consciente de que del arte es difícil vivir.

La relación con sus hermanos

De sus hermanos, Aldara es con la que más relación tiene, como es lógico. Duarte ha reconocido que es una persona a la que admira mucho y a la que adora: «Es un ser humano increíble, lista a rabiar y súper bondadosa», ha dicho.

Con Tamara Falcó comparte el carácter espontáneo, aunque son polos opuestos. En el caso de Manolo, al ser el mayor de todos, es muy protector y suele recurrir a él cuando tiene que tomar alguna decisión. Actúa un poco como figura paterna, ahora que ya no está su padre. Por último, a Xandra la admira mucho por todo lo que ha tenido que pasar, sobre todo, en los últimos tiempos.