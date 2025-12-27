Tamara Falcó y su alternativa al árbol navideño tradicional ideal para espacios pequeños

Tamara Falcó ha apostado por una de las tendencias de la temporada a la hora de decorar su casa esta Navidad y que cada vez va adquiriendo más popularidad. Y es que según hemos podido ver en uno de los últimos vídeos que ha subido a sus redes sociales, la marquesa de Griñón siente predilección por los árboles navideños de papel para decorar su hogar. Una opción que ya le hemos visto a muchas famosas y que resulta ideal para los espacios pequeños. De esa forma, gracias a los mismos podemos aportar calidez a nuestro hogar y convertir rincones como el salón en espacios mucho más acogedores, festivos y llenos de encanto.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva. (Foto: Gtres)

Falcó vuelve a demostrar una vez más que apuesta por un estilo refinado, pero realmente actual para la decoración. Y es que el árbol de papel se ha convertido en una alternativa ideal frente al abeto clásico, por lo que su fama va creciendo cada vez más en los últimos años. Una tendencia a la que se ha sumado también la hija de Isabel Preysler, quien presta mucha atención a los detalles, sobre todo a la hora de decorar. Y es que este tipo de árbol navideño encaja a la perfección en hogares que prefieren darle un toque diferente y más moderno. Además, al estar iluminado desde el anterior sume el ambiente en algo más íntimo y romántico, con una luz cálida que también ofrece profundidad al entorno. Además, resulta ideal en salones pequeños, ya que puede colocarse en cualquier rincón.

Tamara Falcó. (Foto: Redes sociales)

El árbol de papel: una alternativa ideal al tradicional abeto

De hecho, esa tenue luz suaviza el ambiente, sumado al efecto que aportan otros detalles como los candelabros o las velas, en un perfecto contraste con las paredes pintadas en tono claro. De igual modo, los detalles navideños también cobran una gran relevancia, sobre todo los ramos compuestos por bayas o ramas verdes que se encargan de aportar color.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

Es tal el éxito que tiene este tipo de árbol, que ya son numerosas las marcas que han puesto a la venta su propia versión. Desde Sklum, que ofrece packs de tres árboles de Navidad en papel Jesper, que definen como «salidos de un bosque encantado bajo la primera nevada del invierno». «Han llegado para transformar cualquier espacio en una estampa navideña plagada de una delicada armonía», prometen en su web. Y es que mezclan «la estética escandinava, minimalista y contemporánea» por menos de 16 euros; hasta el mítico Corte Inglés, donde encontramos opciones de papel HoneyComb, en verde oscuro o granate, y presente en diversos tamaños. «Árbol decorativo de suelo de estilo contemporáneo realizado en papel con estructura de panal de abeja. Un diseño original para completar tu decoración navideña con un elemento imprescindible», destacan. Así, uno de 50 (ancho) x 50 (largo) y 70 de (alto) cm podemos adquirirlo por 159 euros.

Árbol de papel de Sklum. (Foto: Sklum)

Otras tiendas como Ikea, H&M, Leroy Merlin e incluso Carrefour también tienen sus propias versiones, en distintos tamaños, colores y que se adaptan a todos los gustos y preferencias.