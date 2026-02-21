El alimento que Sonsoles Ónega ha eliminado de su dieta tras sufrir un problema de salud

Sonsoles Ónega está mostrando una faceta desconocida de ella hasta el momento: su cara más personal. La hija del periodista Fernando Ónega y amiga íntima de la Reina Letizia ha logrado acercarse a la audiencia televisiva gracias a su programa Y ahora Sonsoles.

El espacio diario de las tardes de Antena 3 en el que, además de las entrevistas a famosos y anónimos, la propia Sonsoles se muestra más sincera y desinhibida que en su pasada etapa periodística a las puertas del Congreso de los Diputados. Sin ir más lejos, en esta última semana la presentadora ha desvelado una circunstancia personal que ha sorprendido tanto a sus compañeros en el plató como a la audiencia de su programa.

La presentadora posa elegante con un diseño negro de escote halter, mostrando su faceta más glam fuera del plató. (Foto: Gtres)

Durante una de las secciones en las que se ponían en relieve las bondades del limón dentro de la dieta mediterránea, Ónega dejaba claro que probablemente no era tan beneficioso para su salud, sino todo lo contrario: «Yo siempre tomaba limón y estoy llena de caries», explicaba Sonsoles, confirmando el problema de salud que le ha generado tomar este cítrico de manera continuada.

El problema dental de Sonsoles

Según los expertos, el problema médico que acarrea Sonsoles es real. Diversas voces especializadas apuntan que el limón perjudica los dientes, aunque no a todos por igual. Lo que es un hecho es que, si se consume en exceso o de forma inadecuada, puede generar problemas graves en el esmalte. Su alto contenido en ácido cítrico provoca erosión dental, desgastándolo y causando sensibilidad, debilidad y mayor riesgo de caries. Hay que tener en cuenta, por tanto, que el modo de consumirlo marca la diferencia en un posible problema dental.

Sonsoles Ónega sonríe ante las cámaras con uno de sus looks más sofisticados. (Foto: Gtres)

Así, si el limón se toma de forma moderada dentro de una dieta equilibrada y con las precauciones adecuadas, el riesgo se minimiza de manera sensible. Es importante, como aseguran los expertos, que, con esta valiosa información en nuestra mano, el consumo de limón se haga de forma consciente y moderada y, sobre todo, que se mantenga una higiene bucodental tras cada comida, máxime si se consume limón en ella.

La solución de la presentadora