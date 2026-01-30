Sonsoles Ónega confiesa que ha dejado un mal hábito

Sonsoles Ónega ha dejado un mal hábito que llevaba arrastrando años. La presentadora televisiva, que siempre es muy discreta a la hora de hablar sobre su vida personal y privada, ha aparecido en redes sociales para descubrir a sus más de 300 mil seguidores que su 2026 comenzó con una drástica decisión: dejar de fumar.

Fiel a su sentido del humor, la comunicadora ha compartido en sus historias temporales de Instagram una imagen en la que aparece visiblemente seria y con un sentimiento compartido por todos: «Llega el día 78 de enero». Sin embargo, no ha sido el único mensaje que ha dejado en su perfil social. La hija de Fernando Ónega ha celebrado que lleva exactamente 42 días sin fumar.

Son muchas las personas las que, coincidiendo con el nuevo año, dejan este hábito para siempre como un propósito. Sin embargo, y tal y como ha compartido en sus redes, Ónega dejó de fumar incluso antes de que comenzara el 2026. Es decir, a finales del 2025.

Sonsoles Ónega desvela que ha dejado de fumar. (Foto: Redes Sociales)

Sonsoles Ónega no es la única

Ónega no es la única VIP que ha dejado este mal hábito en las últimas semanas. El pasado 1 de enero, la diseñadora Vicky Martín Berrocal aparecía en su cuenta desde Dubái para comunicar que había dejado de fumar tabaco, un mal hábito que arrastraba desde hacía años. A través de sus historias temporales en Instagram, la madre de Alba Díaz quiso explicar que no pudo hacerlo en los primeros minutos del año nuevo, pero sí que redujo el consumo del mismo.

«Me dieron las seis de la mañana… Hacía años que no pasaba un 31 de diciembre tan divertido. Lo de bajarme del tacón y ponerme un vestido más cómodo ayudó. Elegí este negro para recibir el año (hora española). Pero, además de disfrutar como una niña, confieso que también apuré un poco más el tiempo, porque prometí dejar de fumar el día 1… Ojalá pueda conseguirlo. A esta hora precisamente llevo 18 horas -sin fumar-«, dijo junto una imagen en la que aparecía junto a una cerveza y un Iqos -el cigarrillo electrónico que fumaba-.

Vicky Martín Berrocal desvela que dejará de fumar. (Foto: Redes Sociales)

Con el paso de las semanas, la ex de Manuel Díaz El Cordobés ha integrado este hábito en su rutina. De hecho, recientemente compartió que ya había dejado este hábito de manera radical.

Este objetivo de vivir sin tabaco también lo ha cumplido Anita, la hija de Makoke y Kiko Matamoros. La joven, que influencia a miles de niñas cada día, quiso compartir que era fumadora diaria, por lo que decidió hacer un blog durante varias semanas sobre cómo conseguía superar el hábito que llevaba arrastrando desde antes de cumplir la mayoría de edad. De hecho, un año después de iniciar este propósito, ha dejado claro que ha sido una de las mejores decisiones de su vida.