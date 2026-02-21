La situación económica de Carlota Corredera tras perder su trabajo de presentadora

Hace unas semanas acabó No somos nadie, el programa que Carlota Corredera presentaba en TEN, un canal de la TDT. Después de su salida de Mediaset, la periodista ha estado saltando de un formato a otro, pero no ha encontrado un hueco fijo en ninguno. En estos momentos, su situación económica depende de dos factores clave: sus colaboraciones con el despertador de RNE y sus apariciones en D Corazón, el espacio capitaneado por Anne Igartiburu en La 1.

Durante un breve espacio de tiempo, concretamente lo que duró La familia de la tele en TVE, Carlota Corredera se convirtió en la presentadora más famosa de TEN gracias a Tentáculos. La cuestión es que La Osa, productora que se encargaba del formato, canceló el proyecto para emitir No somos nadie y remplazó a Carlota por María Patiño. De esta forma, Corredera quedó desplazada a la tarde de los viernes y únicamente tomaba las riendas del espacio un día a la semana. Tal y como ella misma reconoció, este movimiento supuso un golpe para su economía.

Carlota Corredera en ‘Tentáculos’. (Foto: Gtres)

«Uno de nuestros jefes me llamó en julio para decirme que, en lugar de presentar todos los días Tentáculos, iba a presentar solo los viernes. La persona que iba a presentar de lunes a jueves iba a ser María Patiño», le explicó Carlota Corredera a Arnau Martínez en el pódcast Chico de revista. Después, con total naturalidad admitió que necesitaba el trabajo para mantenerse, que no era una cuestión relacionada con salir más o menos en la pequeña pantalla.

«No por ego, sino por necesidad económica», declaró de manera honesta. «Presentar un día en TEN, a mí no me da para vivir». Con el paso del tiempo, su situación, a simple vista, se ha vuelto más complicada porque ahora ha tenido que prescindir de la fuente de ingresos que suponía para ellas estar al frente de No somos nadie.

«No, no estoy bien. Estoy triste»

Carlota Corredera no ha desaparecido del mapa mediático. Es cierto que ya no tiene tanta presencia como antes, pero sigue vinculada a los medios. De hecho, ha sido en RNE donde ha explicado cómo se encuentra después de la desaparición de No somos nadie. «No, no estoy bien. Estoy triste, te voy a ser súper sincera, pero también tengo la sensación de que esta puerta hay que cerrarla. Me da pena, porque es una ventana al mundo del corazón. Algo que hemos sido mucho tiempo», les ha explicado a sus compañeros.

Carlota Corredera en RNE. (Foto: Instagram)

La presentadora vive en Madrid, concretamente en Pozuelo, una de las zonas más caras de la capital. En octubre de 2024 anunció su separación, así que depende de sus proyectos para salir adelante y mantener todo lo que ha conseguido hasta la fecha. Siguiendo su relato, no le tiene miedo al futuro porque siempre ha sido optimista.

«Da pena que se acabe No somos nadie, que cerremos TEN. Hay que llorar la pérdida, hay que hacer el duelo, pero soy consciente del cambio de paradigma. Soy muy optimista desde siempre», declara en la radio. Ahora sólo queda esperar para ver si se cumple su pronóstico.