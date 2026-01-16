‘No somos nadie’ anuncia su cancelación: Patiño y compañía suman un nuevo fracaso

Tras el fracaso absoluto de La Familia de la Tele en La 1, parte de los míticos colaboradores de Sálvame decidieron volver a Ten TV, canal de la TDT que había sido su casa desde mayo de 2024, cuando recalaron allí tras su despido de Telecinco. Dos años después se anuncia la cancelación de No somos nadie, el programa que pretendía seguir la estela de Ni que fuéramos shhh y de Tentáculos. La productora ya ha confirmado el último día en el que María Patiño y Carlota Corredera, presentadoras, estarán por último día en antena.

Los datos de los últimos meses eran insostenibles, ya que mantener un equipo humano tan grande para apenas pasar del 1 % era imposible. Desde hace meses los fans del programa pedían un regreso a su esencia, volviendo a la locura y temas menos series, pero eso nunca ha pasado. Sabiendo que hay fecha de caducidad para este proyecto ahora se entienden las salidas precipitadas de Belén Esteban, Kiko Matamoros y Kiko Hernández de los últimos meses.

El último No somos nadie se podrá ver en Ten TV y en YouTube el próximo 30 de enero, día en el que terminará. Pese a todo, parece que la colaboración de La Osa y la cadena seguirá: «Este cierre de ciclo responde a la voluntad de ambas partes de evolucionar hacia nuevos proyectos, reforzando para ello la parrilla de TEN TV con contenidos de factual crime, género que constituye el eje central de su identidad», dice la productora en un comunicado de prensa.

«Ambas compañías están analizando diferentes opciones y formatos que permitan a TEN TV seguir incorporando contenidos en directo de actualidad y entretenimiento, siempre bajo la premisa de la innovación y la adaptación a las demandas actuales de la audiencia», continúan.

La Osa Producciones, que es heredera de La Fábrica de la Tele, productora salpicada por la Operación Deluxe y sus máximos responsables han sido condenados a dos años de cárcel por difundir el episodio entre Rocío Carrasco y Flores cuando era todavía menor, asegura que es una decisión tomada por las dos partes.

Los motivos de la cancelación de ‘No somos nadie’

«No somos nadie junto a los formatos que le han precedido en esta etapa, han sido una pieza clave en el proceso de transición de La Osa. Su final responde a una decisión consciente de cerrar un ciclo para consolidarse, sin ataduras ni inercias pasadas, como una productora independiente que hoy trabaja desde la libertad empresarial y en plena autonomía creativa», explican.

«Agradecemos infinitamente a TEN TV el respaldo brindado y emprendemos juntos un proceso de trabajo en el que estudiaremos diferentes opciones de contenidos para su antena. La televisión y sus códigos cambian constantemente», comentan en una nota de prensa.

La Osa Producciones Audiovisuales está detrás de formatos como Malas Lenguas y de Directo al Grano, habiendo encontrado en La 1 su refugio tras salir de forma precipitada de Telecinco. Con el final de No somos nadie acaban con un programa que pasaba sin pena ni gloria desde hace meses, por lo que concentrarán sus esfuerzos en nuevos formatos.