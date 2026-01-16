Belén Esteban anuncia un parón en la televisión tras ‘Top Chef’: «El espectador debe descansar de mí»
La Patrona ha hablado
Belén Esteban se ha convertido en el fichaje estrella de Top Chef: Dulces y famosos, programa en el que tendrá que demostrar sus dotes en los fogones, aunque esta vez en el mundo de los dulces. Resulta chocante que lo haga en un espacio de repostería cuando ella es diabética, por lo que ya anunció que no probaría ninguna de sus recetas para evitar subidas de azúcar en su cuerpo. Habrá que esperar a verlo, pero ya se sabe cuáles son los planes de La Patrona después del programa.
Ya avisó antes de comenzar las grabaciones que necesitaba un descanso. Por eso está en duda que vuelva en el futuro a No somos nadie, el programa de Canal Quickie y Ten TV que intenta mantener el espíritu de Sálvame, pero del que ya se han marchado colaboradores como Lydia Lozano, Kiko Matamoros y Kiko Hernández (aunque ellos no tardarán en volver cuando vean que su debut en YouTube no tiene el éxito esperado), Chelo García-Cortes y Víctor Sandoval. Belén ya avisó de que tenía intención de parar durante un largo tiempo, lo que hace pensar que también abandonará a sus ex compañeros de Sálvame y esperará la llamada de otros proyectos más jugosos, siempre con la sospecha de un regreso a Mediaset, como ya hizo Lozano gracias a ¡De Viernes!
Después de fiasco de La Familia de la Tele, la madrileña lo tiene claro y así lo ha contado en la presentación de Top Chef: «Creo que el espectador debe descansar un poco de mí». Tal y como anunciaba a los compañeros de Vertele, su intención es tomarse «año sabático», descartando así regresar a Canal Quickie, al menos en un corto espacio de tiempo
En el citado portal también ha negado que haya habido conversaciones con Telecinco, como se rumoreaba en las últimas semanas: «Es mentira que me hayan llamado de Gran Hermano Dúo».
«Quiero estar más tiempo con mi madre, que ya se hace mayor. También con mi marido, que estamos muy felices, pero le quiero ocupar más tiempo. Pero, sobre todo, por mí. Creo que es el momento de hacer un parón. No te digo que no vaya a hacer un programa, pero esto de todos los días», así descarta volver a ser colaboradora fija como hasta ahora.
Los planes de Belén Esteban en el futuro
Este año sabático lo quiere utilizar para hacer cosas que hasta ahora no había podido: «Quiero aprender inglés, tengo una emoción que flipas. Quiero ir al gimnasio, que he ido una vez o dos en mi vida y, como me dan bajadas de azúcar, he pensado, después de comer, no ponerme insulina y así lo quemo allí», asegura en la entrevista.
Por último, ante las dudas de su futuro con sus ex compañeros de Sálvame, no deja nada claro que entre en sus planes regresar con ellos. «En TEN he sido muy feliz, pero era todos los días y también es cansancio. Aquí, como sé que hay una fecha a tope y lo que me viene… pero quiero dejar claro que he sido muy feliz en Sálvame y en TEN. Y ahora, soy muy feliz en Top Chef», asegura.
Temas:
- Belén Esteban