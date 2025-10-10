El lunes 1 de septiembre, Canal Quickie y TEN comenzaron a emitir un nuevo programa que llevaba por título No somos nadie. Tras el batacazo de La familia de la tele en La 1 de Televisión Española, se decidió volver al pisito situado en Fuencarral, donde fueron tan felices con otro formato como era Ni que fuéramos shhh. En esta ocasión, llegaban con un nombre diferente, aunque sin dejar de lado esa esencia que tantísimas alegrías les ha dado durante tantos años. Ahora bien, una de las cuestiones que más llamó la atención de los espectadores de Canal Quickie y TEN fue la sonada ausencia de Kiko Hernández. El colaborador afincado en Melilla no formó parte de La familia de la tele, puesto que estaba inmerso en Tentáculos, programa presentado por Carlota Corredera con el que se cogió el testigo de Ni que fuéramos shhh en Canal Quickie y TEN.

Fue una etapa profesional verdaderamente sorprendente y espectacular para Kiko Hernández. Ya lo fue el anterior programa que conducía, de lunes a viernes, María Patiño. Pero Tentáculos generó algo especial en él, lo que nos brindó la posibilidad de disfrutar de la mejor versión del marido de Fran Antón. Se lo pasó en grande en este programa, y era algo que se le notaba a leguas. De ahí que muchos se quedasen extrañados al saber que, a priori, Kiko Hernández no iba a formar parte de No somos nadie. Consciente de esto, la que fuese su compañera Carlota Corredera no ha dudado un solo segundo en romper su silencio para aclarar cualquier tipo de duda respecto a este tema. Sucedió el pasado jueves 9 de octubre en la nueva entrega de No somos nadie, presentada por María Patiño.

En una de las pausas publicitarias del programa, cuya emisión se realiza en el canal de YouTube y Twitch de Canal Quickie, la gallega quiso explicar el verdadero motivo por el que Kiko Hernández, por el momento, no ha formado parte de ninguna entrega de No somos nadie: «Está bien, yo creo que nos echa de menos», comenzó diciendo.

Acto seguido, fue mucho más allá: «Está a tope en Melilla con El Cielo de Melilla», aseguró, haciendo mención al negocio que el empresario tiene en esta ciudad, en la que actualmente reside. «No para de hacer eventos ni de petarlo. Yo no pierdo la esperanza de que venga. Lo echo de menos», reconoció, tirando de sinceridad.

Lejos de que todo quede ahí, y aprovechando esa publicidad de No somos nadie, Carlota Corredera no dudó en aprovechar la ocasión para hacer hincapié en que el que fuese su gran compañero en Tentáculos está viviendo un gran momento a nivel profesional.

De ahí que sus diferentes compromisos le impidan, por el momento, formar parte de este proyecto: «Tenía mogollón de curro en septiembre y octubre. Él es un businessman». ¡Esperemos que pronto tenga la oportunidad de regresar al pisito para seguir haciendo disfrutar a los espectadores de Canal Quickie y TEN!