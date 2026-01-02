Rosa Rodríguez, emocionada al recordar sus Navidades en Argentina: «Al acabar de cenar…»

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Rosa Rodríguez y Manu Pascual han conseguido ganarse el cariño, el respeto y la admiración de todos los seguidores de Pasapalabra. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada tarde, el concurso de Roberto Leal cosecha grandes datos de audiencia –incluido el minuto de oro del día- gracias a la enorme labor que realizan Rosa y Manu como concursantes. ¡Siempre saben cómo superarse, en todos los sentidos! En los últimos días, coincidiendo con estas fechas tan señaladas, los participantes del programa han aprovechado la ocasión que se le has presentado para dar a conocer algunas de las tradiciones familiares que siguen en Navidad. Fue entonces cuando Rosa Rodríguez, que pasó gran parte de su infancia en Argentina, ya avanzó hace unas semanas algunas curiosidades sobre esta época durante su etapa en este país. Así pues, ha querido ampliar estos detalles.

Durante su participación en Pasapalabra, Rosa Rodríguez dio a conocer su tradición navideña más peculiar: «Como somos argentinos y españoles, en mi familia mantenemos la tradición de comer comidas argentinas tanto en Nochebuena como en Nochevieja». Lejos de que todo quede ahí, la concursante aprovechó la ocasión para explicar a qué se refería, exactamente: «En Argentina la Navidad cae en verano porque es el hemisferio sur, entonces comemos mucha comida fría, o sea aquí podemos estar a cero grados, pero nosotros comemos ensaladilla rusa, tomates rellenos, el vitel toné… (…) Navidades con frío, pero comida fría», afirmó, bajo la atenta mirada de Roberto Leal, Manu Pascual y los invitados famosos que acudieron a ayudarles a cosechar la mayor cantidad de segundos posibles para el Rosco. En cuanto a su día favorito de estas fechas, Rodríguez tiene claro que le fascina tanto la Nochebuena como el día de Reyes.

Fue entonces cuando no dudó en explicar a los espectadores el motivo: «Estamos todos mis hermanos, nos juntamos… Hacemos todavía la tradición un poco como niños. La mañana de Reyes es muy bonita». Pero no todo quedó ahí, ya que Rosa Rodríguez también quiso sincerarse sobre su mejor recuerdo de estas fechas navideñas.

«Cuando era pequeña, que todavía estábamos en Argentina, la Navidad la pasábamos con mis tías, éramos un montón de primos y allí era verano. Entonces recuerdo las Navidades estar cenando y querer acabar de cenar rápido para ir a meternos a la piscina», afirmó. Acto seguido, fue mucho más allá: «Cuando tenía 6 años, recuerdo que quería con mucha ilusión un coche de Barbie que era a control remoto y lo había pedido todo el año, pero ese regalo no me llegó».

Aun así, quiso hacer saber lo siguiente a los espectadores de Antena 3: «Los Reyes Magos me trajeron un perro de peluche y claro, a esa edad me sentí un poquito decepcionada, pero recuerdo que mi madre me dijo: es un regalo muy especial porque esto te va a quedar para toda la vida», aseguró la concursante de Pasapalabra.