La feminista Irene Montero, ex ministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, reclama ahora escolta policial mientras un sólo agente protege a más de 100 víctimas de violencia de género. Y tras lanzar el Ministerio que dirigía una campaña acusando a los agentes de «racistas» y «xenófobos». El vídeo se exhibió incluso a menores, y ante semejante campaña de desprestigio, tanto policías como guardias civiles reclamaron su dimisión.

Podemos ha informado este 8M que Montero ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido «amenazas de muerte por parte de una organización neonazi calificada de terrorista por el FBI», y ha pedido al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, «que garantice su protección y la de su familia».

«Más de 100 víctimas por policía mientras Irene Montero solicita escolta», ha reaccionado a la noticia Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, denunciando que en España «existe un uso excesivo de escoltas policiales destinado a cargos y élites políticas si se compara con otros países de nuestro entorno europeo».

Un auténtico despropósito

«Es un auténtico despropósito que Irene Montero solicite escolta policial al Ministerio del Interior, sobre todo cuando las mujeres que realmente son reconocidas como víctimas por la Justicia están teniendo actualmente un único policía por aproximadamente cada 100 víctimas», recalca indignado Ibón Domínguez, portavoz de este sindicato.

Y destaca que si Montero necesita protección policial, «tiene a su disposición múltiples recursos, ya que es eurodiputada y cuenta con una partida presupuestaria para ello». «Por tanto, no es de recibo que sea el contribuyente quien asuma el coste real de esa protección policial», sentencia Ibón Domínguez.

Jupol hace hincapié en que los policías deben estar «principalmente en la calle, garantizando la seguridad de todos los ciudadanos». Por ello, este sindicato reclama una reorganización de los recursos policiales para que los agentes estén al servicio de la ciudadanía y, especialmente, para «reforzar la protección de aquellas mujeres que han sido reconocidas judicialmente como víctimas y que realmente necesitan una protección policial efectiva».

Jupol recuerda la «grave situación» que atraviesan actualmente las unidades encargadas de la protección de víctimas de violencia de género: «En muchos casos, un sólo agente de UFAM Protección tiene asignadas más de 100 mujeres que han sido reconocidas judicialmente como víctimas y cuentan con medidas de protección dictadas por los juzgados».

«Esta carga de trabajo es absolutamente inasumible y dificulta enormemente que estos profesionales puedan ofrecer la protección efectiva que estas mujeres necesitan y merecen», explica.

Jupol sostiene que si existen mujeres declaradas como víctimas por resolución judicial y con órdenes de protección en vigor, «deben contar con recursos policiales suficientes para garantizar su seguridad real». «No es razonable que un único agente tenga que atender a más de un centenar de víctimas, lo que en la práctica limita la capacidad de seguimiento, control y atención que requieren situaciones tan sensibles», advierte.

