‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 2 de enero

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es un hecho que el equipo de este espacio televisivo, que semanalmente presentan Santi Acosta y Bea Archidona, siempre hace todo lo que está en su mano para sorprender a los espectadores con los testimonios más buscados en el mundo del corazón. Un claro ejemplo lo encontramos en la entrega emitida la semana pasada, en la que rostros conocidos como Olga Moreno y Anita Williams se pasaron por el plató para sincerarse sobre diversos aspectos de su vida. De hecho, la ex participante de La isla de las tentaciones 8 confirmó que era concursante de la nueva edición de GH DÚO. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 2 de enero.

Noelia López

La viuda del futbolista José Antonio Reyes se sienta por primera vez en directo en un plató de televisión. Lo hace para desvelar algunos detalles de su doloroso testimonio, seis meses después del accidente que acabó con la vida de su marido. Entre otras cuestiones, dará a conocer cómo se desarrolló uno de los instantes más complicados tras esta tragedia, y fue explicar a sus hijas pequeñas que su padre había fallecido. Por si fuera poco, confesará que hace tres años le diagnosticaron cáncer, y cómo una de sus hijas fue clave durante esta complicada enfermedad.

José María Almoguera

El nieto de María Teresa Campos acude a De Viernes para responder a su ex mujer, Paola Olmedo, tras las declaraciones que hizo en ese mismo plató. Es más, dará a conocer su versión de por qué todavía no se han firmado los papeles del divorcio. Por lo tanto, no solamente dará detalles sobre en qué punto se encuentran los trámites y qué provocó terminase su relación, sino que también hablará de su vínculo con Alejandra Rubio tras su desencuentro con Terelu Campos.

Pero no todo queda ahí, puesto que, durante la entrevista, Carmen Borrego se sumará como invitada. Será entonces cuando ambos se dirijan a los espectadores para dar una noticia que marcará un nuevo punto de inflexión en la familia Campos.

Junko

La viuda de Bernardo Pantoja habla por primera vez en un programa de televisión. Entre otras tantas cuestiones, romperá su silencio con la firme intención de dar a conocer la verdadera cara de la tonadillera. Es más, aclarará muchos detalles sobre la verdadera relación que tenía Bernardo Pantoja con su hija, Anabel Pantoja.

Rappel

El vidente acude a este plató para presentar públicamente, y por primera vez, a José María Morón, su pareja, con quien mantiene una discreta relación desde hace 38 años. Por si fuera poco, aprovechará su paso por este programa para hacer un amplio repaso de un sinfín de momentos que han marcado un antes y un después en su vida, no solamente a nivel personal sino también profesional.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, presentada por Bea Archidona y Santi Acosta, este viernes, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.