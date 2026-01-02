‘GH DÚO’: se confirma la fecha de estreno de la cuarta edición

Gran Hermano regresó con fuerza a Telecinco. Al menos aparentemente, puesto que la realidad es que no obtuvo, ni de lejos, los datos de audiencia que se esperaban. Algo que muchos no llegaron ni a imaginar después de la enorme expectación que se generó en torno a la realización de una nueva edición de gente anónima y, sobre todo, tras la construcción de una nueva casa en Tres Cantos, dejando atrás la mítica estancia de Guadalix de la Sierra. A pesar del varapalo, la cadena principal de Mediaset España ha optado por sorprender a sus espectadores con la llegada de la cuarta edición de GH DÚO. De hecho, hace tan solo unas semanas, durante la emisión de De Viernes, se dio a conocer el nombre de la primera concursante. Desde entonces, en diversos programas de televisión, se han ido desvelando varios de los participantes de esta edición que promete no dejar absolutamente indiferente a nadie.

Ahora bien, a pesar de saber que varios rostros conocidos como son Anita Williams, Raquel Salazar, Belén Rodríguez o Antonio Canales entrarán en la casa de Tres Cantos, había una incógnita que todavía no se había resuelto… hasta ahora. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la fecha de estreno de esta edición. Finalmente, y como era de esperar, veremos cómo el próximo 8 de enero la casa más famosa de la televisión volverá a abrir sus puertas para recibir a los concursantes. Es más que evidente que todos ellos llegarán con ganas de disfrutar al máximo de esta experiencia pero, sobre todo, hacer disfrutar a la audiencia con sus ocurrencias y, cómo no, su estrategia. Debemos recordar que la peculiaridad de esta versión del reality Gran Hermano tiene un plus, y es que se participa en parejas o, incluso, en tríos.

Es más, normalmente, la mayoría de ellos cuenta con muchas diferencias, por lo que deberán dejarlas a un lado para tratar de aguantar el máximo tiempo posible dentro de la casa. Por si fuera poco, hay que destacar que Telecinco ha prometido que esta nueva edición de GH DÚO llega cargada no solamente de secretos, sino también muchos pasados cruzados.

Así pues, los espectadores han empezado a preguntarse qué concursante irá con quién, al ser conscientes de que las parejas escogidas para esta aventura podrían marcar un punto de inflexión en muchos aspectos. Sea como sea, parece que ya tenemos cuenta atrás para poder salir de dudas y descubrir, en primera persona, qué ha preparado la cadena de Fuencarral para esta nueva etapa del reality.

Lo que es un hecho es que están más que decididos a poner toda la carne en el asador para sorprender a los espectadores tras no haberlo conseguido con Gran Hermano 20. ¿Lograrán superar las audiencias de esta versión de anónimos? ¿Y de los obtenidos en la tercera edición de GH DÚO en la que resultó ganadora Marieta? Por el momento, sabemos que el próximo jueves 8 de enero, a partir de las 22:00 hrs (una hora menos en Canarias), disfrutaremos de su estreno.