El PSOE vota ‘no’ a prohibir que los terroristas de ETA den clase a menores de edad

El PSOE ha votado ‘no’ a prohibir que los condenados por terrorismo de ETA den clase a menores de edad en institutos y colegios públicos. Los socialistas, junto al resto de sus socios, se han opuesto a la propuesta del diputado de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán.

Catalán ha relatado cómo en un centro educativo de la Ribera de Navarra, en la Universidad Pública del País Vasco o en el municipio de Elgoibar, donde el condenado daba clases de Ética. Además, ha criticado cómo en el Parlamento de Navarra, hace pocas semanas, también se debatió esta cuestión: «Fue vergonzoso escuchar las descalificaciones que se realizaron, solo por proponer un debate de esta naturaleza».

Para el diputado, «el debate es nítido y claro» y más «cuando tenemos el amparo de la Ley Orgánica de Protección del Menor», ha asegurado. «¿De verdad queremos que un terrorista de ETA esté formando a menores de edad?», se ha preguntado.

Con esta votación, el Congreso cierra la puerta a modificar la Ley del Estatuto

Básico del Empleado Público. La propuesta de UPN proponía que «las personas condenadas por sentencia firme por delito de terrorismo no puedan ocupar puestos de trabajo que impliquen contacto habitual con menores»

Catalán pretendía añadir un nuevo requisito en la ley que establece las condiciones generales para acceder a un puesto público: «Se establece como requisito específico para ser admitido a las pruebas selectivas para aquellos puestos de trabajo que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, el no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito tipificado en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal».

El PSOE dice que «cree en la reinserción»

El PSOE se ha limitado a señalar que cree en el artículo número 25.2 de la Constitución, que aborda la reinserción. Para Adriana Maldonado, la diputada que ha defendido la postura socialista, UPN, con esta propuesta, «solo viene a hablar de pasado, no de futuro». Maldonado ha acusado a Catalán de «querer dividir a los españoles» y ha remarcado que «la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros defendemos una España en la que también caben ustedes».

Carlos García Adanero, del Partido Popular, ha respondido a la socialista: «¿Saben la diferencia? Nosotros no le debemos nada a Bildu y ustedes le deben el Gobierno y la presidencia de Navarra, eso es lo que les ha hecho cambiar».

El diputado popular le ha preguntado directamente a los diputados si «ven normal» que después de pasar «media vida amenazado, mirando si debajo del coche había una bomba, lleves al colegio a tus hijos y quien les dé clase sea el que te quería matar, el que te mataba o el que escondía al que te había matado».