Parece Mánchester pero está en el País Vasco y es el pueblo Medieval favorito para ir en Semana Santa: con una reserva natural y mirador para disfrutar de panorámicas

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, puede que ya estés pensando en pequeñas escapadas para el puente y aunque visitar las grandes ciudades o las zonas de costa suele ser lo habitual, existe también una recomendación de la que muchos hablan, es la de viajar a un pequeño pueblo que además muchos conocen como el Manchester Vasco, y lo cierto es que el apodo no es algo casual dado que durante décadas fue un núcleo industrial importante y esa huella sigue presente.

El pueblo en cuestión no es otro que Errenteria y aunque antiguas fábricas y chimeneas todavía dibujan el perfil del municipio, lo cierto es que reducirlo a eso sería quedarse corto, ya que por detrás de esa imagen industrial que por un momento te pueden transportar a Mánchester, existe un un casco histórico medieval sorprendentemente bien conservado y un entorno natural que cambia por completo la percepción del lugar, haciendo que sea un destino a tener en cuenta para una escapada de Semana Santa.

El pueblo Medieval del País Vasco favorito para ir en Semana Santa

El corazón antiguo de Errenteria es el más antiguo de su comarca, por este motivo caminar por sus calles estrechas no es simplemente pasear, sino que se convierte casi en el acto de atravesar distintas épocas. El conjunto está protegido como Bien Cultural y concentra algunos de los edificios más relevantes de Guipúzcoa. Y entre estos, tenemos que hablar de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción que es uno de los puntos que más llama la atención. A su alrededor aparecen casas solariegas, antiguas torres defensivas y conventos que recuerdan la importancia que tuvo la villa en siglos pasados. Además no es un casco antiguo masificado, lo que permite disfrutarlo con calma, algo especialmente agradecido en Semana Santa.

Moda, tradición y cultura en Kapitainenea

Dentro del propio casco histórico, en una casa solariega conocida como Kapitainenea, se encuentra además el Museo del Traje Vasco, que no es el típico museo al que se entra por compromiso, ya que se puede ver cómo ha evolucionado la forma de vestir en el País Vasco a lo largo del tiempo. Consiste en una visita que aunque breve, es distinta a lo que se suele ver siempre en los museos. Y una vez la acabamos nos podemos desplazar hacia la parte más natural del municipio.

El río Oiartzun y el antiguo molino

Errenteria está atravesada por el río Oiartzun, que termina su recorrido en la bahía de Pasaia y si se sigue el bidegorri en dirección a Arditurri se descubre otro de sus atractivos que es el molino de Fandería. Se trata de un edificio, con origen en el siglo XV, que conserva parte de su estructura y permite entender cómo funcionaban antiguamente estos espacios vinculados al agua. Es un paseo sencillo, ideal para hacerlo sin prisas, combinando patrimonio y paisaje.

Aiako Harria y la reserva de Añarbe

Pero si algo convierte a Errenteria en un plan muy apetecible para Semana Santa es su entorno natural. El Parque Natural de Aiako Harria rodea parte del municipio y dentro de este espacio se encuentra la reserva forestal de Añarbe, uno de los pulmones verdes más valorados de la zona. Los montes de San Marcos y Txoritokieta completan un escenario que invita a caminar, hacer rutas cortas o simplemente sentarse a disfrutar del entorno. En primavera, el contraste de verdes es especialmente intenso.

El fuerte de San Marcos y las mejores vistas

En la cima del monte San Marcos se alza un antiguo fuerte que tuvo protagonismo en conflictos como las guerras carlistas y la Guerra Civil. Hoy se puede visitar como museo y, más allá de su historia, ofrece algo que muchos buscan en una escapada y que no es otra que el disfruta de unas impresionantes vistas. Desde allí se obtiene una panorámica amplia de Pasaia y de San Sebastián.

Cómo llegar a Errenteria para una escapada en Semana Santa

Una de las grandes ventajas de Errenteria es su ubicación. Está situada en Guipúzcoa, a apenas unos minutos de San Sebastián, lo que permite combinar la visita con la capital guipuzcoana sin necesidad de hacer grandes desplazamientos. En coche, desde San Sebastián se tarda alrededor de 10 o 15 minutos por la GI-20. Desde Bilbao el trayecto ronda la hora y desde Vitoria algo menos de una hora y media. Para quienes viajan desde otras comunidades, la AP-8 conecta bien con la zona.

También se puede llegar fácilmente en transporte público. Errenteria cuenta con estación de tren de Cercanías (línea Irun-Brinkola) y conexiones frecuentes desde Donostia. Además, varias líneas de autobús enlazan el municipio con localidades cercanas. Y una vez allí, lo más recomendable es moverse a pie, dado que el casco histórico invita a ello así como el paseo junto al río Oiartzun. Tengamos en cuenta sin embargo, que para subir al fuerte de San Marcos sí conviene vehículo o buena disposición para caminar, aunque el esfuerzo compensa por las vistas.