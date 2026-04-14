Alineación del Real Madrid contra el Bayern: Valverde será titular y Camavinga suplente

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos con el Bayern en la vuelta de los cuartos de final de la Champions, que se celebra en el Allianz Arena, tiene como gran duda quién ocupará el vacío que deja Tchouaméni, que está sancionado para este encuentro tras ver una rigurosa amarilla en el partido de ida.

En la portería estará Lunin, puesto que Courtois se sigue recuperando de la lesión muscular que sufrió ante el Manchester City. En el lateral derecho formará Trent, mientras que en el costado izquierdo está la gran duda: Carreras, que descansó frente al Girona, o Mendy, que tuvo unos minutos. La pareja de centrales será la formada por Militao y Rüdiger.

En el centro del campo está la gran duda. Tchouaméni es baja por sanción y alguien tiene que jugar de pivote. Lo normal es que el elegido sea Camavinga, pero el francés no pasó el examen contra el Girona tal y como se esperaba. En estos momentos, la decisión más probable es que Arbeloa se decante por Valverde, con Bellingham, Thiago Pitarch y Güler en la medular.

Por último, en el ataque hay menos dudas. Vinicius y Mbappé están preparados y listos para marcar la diferencia ante el Bayern. Ambos deben estar muy afinados para ayudar a los blancos a estar en las semifinales de la Champions, donde les esperará el PSG.

Todo o nada

El Real Madrid llega al Allianz Arena siendo plenamente consciente de que debe buscar la heroica para estar en las semifinales de la Champions y seguir dando vida a esta temporada. Con la Liga ya perdida por errores propios y ajenos, los de Arbeloa se agarran a la máxima competición continental para seguir aspirando a conquistar un título y no firmar la segunda temporada consecutiva en blanco.

El Real Madrid perdió 1-2 en el partido de ida disputado en el estadio Santiago Bernabéu. Los alemanes se llegaron a poner 0-2, pero Mbappé redujo distancias en un partido en el que los madridistas tiraron de orgullo y merecieron, como mínimo, empatar.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos con el Bayern: Lunin; Trent, Militao, Rüdiger, Mendy o Carreras; Valverde, Thiago Pitarch, Bellingham, Arda Güler; Vinicius y Mbappé.