La alerta que el Real Madrid quiere desactivar: cinco jugadores apercibidos

El Real Madrid no sólo se juega la temporada en Múnich. También juega con fuego. Concretamente, con las tarjetas. Hasta cinco jugadores están apercibidos de cara al duelo ante el Bayern en el Allianz Arena y podrían perderse una hipotética ida de semifinales si ven una amarilla. Un riesgo real en un partido en el que no se puede bajar el pie.

Los nombres no son secundarios. Kylian Mbappé, Vinicius Júnior, Jude Bellingham, Dean Huijsen y Álvaro Carreras están al borde de la sanción. Los tres primeros serán titulares, pero lo que es seguro es que son cinco piezas importantes que tendrán que medir cada acción en un escenario donde la tensión va a ser máxima. Porque no es un partido cualquiera. Es una final anticipada.

El contexto lo complica todo. El Real Madrid necesita remontar el 1-2 de la ida. Está obligado a ir hacia adelante, a asumir riesgos, a competir al límite. Y ahí aparece el peligro. Porque una entrada a destiempo, una protesta o una acción mal medida puede dejar a cualquiera fuera de la siguiente ronda. Si es que el equipo logra llegar.

En este escenario, Álvaro Arbeloa tiene que gestionar dos partidos en uno. El del presente, el que se juega en Múnich, y el del futuro, el que podría venir en semifinales, previsiblemente contra el PSG. Pero la prioridad es clara: sobrevivir. Después ya se verá quién está disponible.

Además, el técnico no podrá contar con Aurélien Tchouaméni, sancionado precisamente por acumulación de amarillas. Una baja clave en el centro del campo que obliga a reestructurar el equipo. Una ausencia que condiciona el plan y que aumenta la responsabilidad del resto. La amarilla que vio el francés fue tremendamente rigurosa.

El Bayern también tiene que tener cuidado

Enfrente, el Bayern tampoco llega limpio. Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Manuel Neuer y Jonathan Tah están apercibidos. También juegan al límite. También saben que una amarilla puede dejarles fuera de una semifinal. Además, los alemanes no podrán contar con Sven Ulreich ni con Lennart Karl por lesión. Un contexto exigente para ambos equipos.

Pero en el fondo, todo gira en torno a lo mismo. El Real Madrid necesita una noche perfecta. Sin errores. Sin despistes. Sin concesiones. Y también sin tarjetas evitables. Porque en Múnich no sólo se juega el pase. También se juega el después. O eso quieren. Y en un equipo que vive al límite, cualquier detalle puede marcar la diferencia entre seguir soñando o quedarse fuera.