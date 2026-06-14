El Real Madrid femenino ha anunciado su segundo fichaje del verano. Se trata de la centrocampista portuguesa Andreia Jacinto, que llega procedente del Sporting de Portugal. La jugadora de 24 años reforzará la plantilla de Pau Quesada para la próxima temporada y se convierte en la segunda incorporación tras la alemana Elisa Senss.

«El Real Madrid C. F. comunica que Andreia Jacinto será jugadora de nuestro club las cuatro próximas temporadas, desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2030. Andreia, de 24 años, es internacional absoluta con Portugal y viene procedente de la Real Sociedad, donde ha jugado las últimas cuatro temporadas. Andreia comenzó su carrera profesional en el Sporting de Portugal, donde jugó de 2019 a 2022, y conquistó una Copa y una Supercopa de Portugal», comunicó el club blanco.