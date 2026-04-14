El Bayern de Múnich enciende el Allianz Arena: todo al rojo para intimidar al Real Madrid

El Bayern de Múnich ha lanzado un claro mensaje a su afición antes del decisivo partido de vuelta de cuartos de final de la Champions frente al Real Madrid. El club alemán quiere convertir el Allianz Arena en una auténtica «caldera» para empujar a su equipo hacia las semifinales.

El Bayern parte con ventaja tras ganar 1-2 en la ida disputada en el Santiago Bernabéu, un resultado que le da cierta tranquilidad, pero que no garantiza nada. Desde el club son conscientes de que el Real Madrid es experto en remontadas en Europa, por lo que no quieren ningún exceso de confianza. ￼

Por eso, la entidad alemana ha pedido a sus seguidores que acudan vestidos de rojo, el color del equipo, para crear un ambiente intimidante desde antes del inicio del partido. El objetivo es presionar al rival y convertir el estadio en un factor clave que ayude a mantener la ventaja.

🔴 𝑨𝒍𝒍 𝒊𝒏 𝑹𝑬𝑫 🔴 Kommt morgen alle in 𝗥𝗢𝗧 in die Arena und unterstützt unser Team in unseren Farben! 🔴 Gemeinsam gegen Real Madrid – zusammen mit euch Fans im Rücken. #PACKMAS 👊 pic.twitter.com/3Aqox4W4VQ — FC Bayern München (@FCBayern) April 14, 2026

￼

El Allianz Arena, conocido por su espectacular iluminación exterior, suele teñirse de rojo cuando juega el Bayern como local, y en este partido se espera que tanto el estadio como las gradas refuercen ese color para aumentar la sensación de unidad y fuerza. ￼

En el vestuario alemán también se respira ambición, pero con cautela. Jugadores y directivos han insistido en que no deben confiarse ante un rival con tanta historia en la Champions. El recuerdo de remontadas pasadas del conjunto blanco está muy presente, lo que obliga al Bayern a mantener la concentración durante todo el encuentro. ￼

Mientras tanto, el Real Madrid llega a Múnich con la obligación de darle la vuelta a la eliminatoria. El equipo español confía en su experiencia y en su capacidad para crecer en este tipo de noches europeas, donde ha protagonizado algunas de las gestas más recordadas del fútbol.

Todo está preparado, por tanto, para un partido de alta tensión. El Bayern de Múnich quiere imponer su fortaleza como local, mientras que el Real Madrid buscará otra remontada histórica. El ambiente en el Allianz Arena promete ser uno de los grandes protagonistas de la noche.