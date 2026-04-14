Las palabras más madridistas de Mbappé: «Jugar en el Madrid es como un regalo de Dios»

Kylian Mbappé ha analizado la actualidad del Real Madrid y su estancia en el club blanco, algo que considera que es «como un regalo de Dios». Para el futbolista francés, «tener la oportunidad de vivir mi pasión y estar en el mejor club del mundo» le hace estar muy agradecido al equipo blanco.

«Es como un regalo de Dios», ha dicho Mbappé sobre lo que significa ser jugador del Real Madrid. «Tener la oportunidad de vivir de mi pasión, jugar los mejores partidos, estar en el mejor club del mundo. Estoy muy agradecido siempre de estar en el campo, de levantarme cada mañana a hacer lo que me hace feliz», ha añadido el futbolista francés.

Kylian, que cumple este año su segunda temporada en el Real Madrid, ha reconocido que su juego «ha evolucionado», que antes, cuando empezaba, jugaba «con mucha despreocupación» y que «con el tiempo entiendes que el fútbol no es sólo lo que haces con el balón».

«Cuando empiezas, sobre todo piensas en expresarte, en marcar la diferencia. Con el tiempo, entiendes que el fútbol no es sólo lo que haces con el balón. También es todo lo que lo rodea: lo colectivo, la constancia, las responsabilidades. El talento no es suficiente. Lo que marca la diferencia es la constancia», ha explicado.

Mbappé también ha detallado, en una entrevista con GQ, lo que es jugar en el Bernabéu: «Me encanta estar en el campo y sentir que estoy pisando el mejor suelo del mundo, en un país que, futbolísticamente hablando, es uno de los mejores del mundo». Sobre su futuro, dice que lo más difícil es «mantenerse y seguir progresando» y que «hay cosas que controlas y otras que no» en una carrera profesional».

El francés también se ha referido a la presión con la que vive en el fútbol, algo que le permite «mantener el grado de excelencia necesario». «Hoy estoy en el entorno con el que soñaba de niño, porque siempre he intentado darme los medios para llegar hasta ahí, a través del trabajo duro, la disciplina y la autoexigencia», ha añadido el futbolista francés en una entrevista a la citada revista.

Por último, sobre el Mundial con Francia, ha especificado Mbappé que tiene «mucha ambición, pero también la humildad de saber que nada está garantizado».