El Bayern sentencia la Bundesliga con una manita antes de recibir al Real Madrid en Champions

El Bayern de Múnich goleó este sábado al St Pauli y dejó sentenciada la Bundesliga con una ‘manita’ antes de recibir al Real Madrid el próximo miércoles en la vuelta de cuartos de final de la Champions League (0-5). El equipo bávaro no dio opción al antepenúltimo de Alemania y aprovechó la derrota del Borussia Dortmund para meterle 12 puntos a sólo cinco jornadas del final.

Así las cosas, el Bayern afrontará el partidazo contra el Real Madrid en el Allianz Arena sabiéndose campeón de la Bundesliga. Vincent Kompany reservó varios titulares como Harry Kane, Luis Díaz, Upamecano, Pavlovic, Stanisic o Tah, pero los goleadores fueron jugadores bastante reconocidos.

Jamal Musiala abrió la lata a los nueve minutos y Goretzka, Michael Olise, Nico Jackson y Guerreiro completaron la goleada. Pudieron ser seis, pero el árbitro anuló un gol de Goretzka en la última jugada del descuento. Cinco dianas que sumadas a las 100 acumuladas dan 105, una cifra de récord en la Bundesliga en un sólo curso.

Respecto al once del Santiago Bernabéu, sólo repitieron Manuel Neuer, Konrad Laimer, Josuha Kimmich y Olise, pero cada reemplazo sería titular probablemente en cualquiera de sus competidores en la Bundesliga.

Un Bayern de récord que asusta

Musiala se golpeaba la cabeza una y otra vez en la celebración del primer gol. De testa, certero en su llegada al segundo palo en un buen centro de Laimer, descubrió el espacio necesario para anotar el 0-1 en el 9′. El gol 101 de esta temporada en Alemania. Igualado el récord, establecido hace medio siglo, sólo quedaba rebasarlo. Lo hizo.

No lo logró Nico Jackson, cuando su remate se estrelló con el larguero. Tampoco el propio Musiala, que sorteó a cada rival que salió a su paso dentro del área para liberarse para el disparo. Su tiro lo repelió el poste. El triunfo siguió en la diferencia de un gol cuando enfiló el descanso, con el encuentro controlado, algún susto y la victoria bajo su dominio.

Ya fue indiscutible después, en el segundo tiempo, cuando Goretzka remató en el segundo palo de volea el 0-2. Un minuto después, Olise anotó el 0-3, con un sutil tiro con el interior del pie izquierdo junto a la base del poste, tras una recuperación del citado centrocampista alemán.

El 0-4 fue de Nico Jackson, insistente, y el 0-5 de Guerreiro, ya en el minuto 89. El récord goleador es un hecho, el título es cuestión de tiempo. El St Pauli compite por no descender.