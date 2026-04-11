Kroos no se baja del barco de la remontada del Real Madrid: «El Bayern no mantendrá el nivel»

El Real Madrid se agarra a un clavo ardiendo soñando con remontar al Bayern. Aunque el reto es más que complicado, y más después de empatar ante el Girona, todo discurso de fe ayuda para enganchar al madridismo de que vencer en Múnich es posible. A un solo gol de empatar la eliminatoria, los de Arbeloa se conjuran para revivir una noche mágica de Champions. Una leyenda que conoce muy bien esta clase de escenarios es Toni Kroos, que se ha encargado de dar un empujón de optimismo.

El ex jugador alemán, que jugó en ambos clubes, analizó las posibilidades que tiene el Real Madrid de volver a incendiar el Allianz Arena. El 1-2 en el Bernabéu fue para Kroos un resultado engañoso, puesto que alabó el esfuerzo que hizo el conjunto blanco de encerrar al Bayern en su área: «No me sorprendió el partido. Aunque ellos jugaron un partido extraordinario, después del 0-2 jugó un factor importante en la parte mental. En los últimos años, el Bayern ha peleado parejo con el Madrid, pero en los partidos de vuelta no logra mantener el nivel o cerrar la clasificación. Le afectan los pequeños detalles».

«Con ese 0-2 les debía haber servido al Bayern cerrar el partido mentalmente y eliminar cualquier duda, pero me llamó la atención que empezaron a replegarse y defender con menos intensidad. Tenían el control del partido y esperaba que siguieran dominando y incluso marcasen más goles. Ocurrió todo lo contrario», añadió Kroos.

Con el gol de Mbappé, el Real Madrid rozó el empate en varias ocasiones, pero para Kroos el miedo del Bayern empezó más atrás: «El error de Upamecano con Vinicius fue un punto de inflexión en el partido. Después de eso, el Madrid mostró su carácter y creó jugadas muy peligrosas durante 15 minutos a pesar de ir perdiendo 0-2». Uno de los salvadores del Bayern fue Manuel Neuer, portero que conoce de cerca tanto en su paso por el Bayern como en la selección alemana: «Para mí es el mejor de todos los tiempos. Es divertido verle jugar. Sigue teniendo su estilo único. Es increíble», reflexionó.

Un partido vital para un Real Madrid que necesita aferrarse a la Champions. Con la liga prácticamente descartada, Europa vuelve a ser el rayo de luz para salvar la temporada. Arbeloa y los suyos necesitan argumentos para soñar en Múnich, y el mensaje de Kroos demuestra que la remontada es posible, de nuevo, si el factor mental vuelve a ser el arma del lado madridista.