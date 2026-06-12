Schlotterbeck reconoce el interés del Real Madrid en su fichaje: «Uno se entera de estas cosas»

El Real Madrid está siendo muy activo en este mercado de fichajes. No ha llegado julio y Florentino Pérez ya ha cerrado los fichajes de Mourinho, Konaté, Dumfries y muy probablemente Bernardo Silva. Una de las principales preocupaciones de la plantilla es reforzar la defensa, y uno de los nombres que más ha sonado desde hace meses es Nico Schlotterbeck. A las puertas de un Mundial, el alemán ha confirmado que conoce el interés.

El defensa de 26 años habló en la concentración de su selección sobre los rumores que le colocaban en el Real Madrid la próxima temporada: «Uno se entera de esas cosas a través de los medios de comunicación, pero básicamente, como ya dije hace unas semanas, ahora toda la atención está puesta en el Mundial, en el primer partido”, confesó en los medios germanos. A pesar de que también suenan otros futbolistas como Gvardiol y Calafiori, la posibilidad de Schlotterbeck también está encima de la mesa.

El pasado mes de abril renovó con el Borussia Dortmund hasta 2031, es decir, cuatro años más de lo que tenía firmado, pero con una cláusula de rescisión que oscila entre los 50 y 60 millones de euros reservada a ciertos clubes, entre ellos el Real Madrid. Una posibilidad que dejó abierta en el caso de que reciba la llamada de Florentino Pérez para llevar al Santiago Bernabéu. «Me tomé mi tiempo para tomar la decisión porque es muy importante para mí. Mantuvimos conversaciones productivas durante todo el proceso, pero no fue algo que se resolviera en una o dos semanas», explicó en su acto de renovación.

Alemania comenzará su camino en el Mundial este domingo ante Curazao y tiene grandes opciones de terminar líder tras ser emparejado en el Grupo E con Costa de Marfil y Ecuador. La tetracampeona del mundo aspira a llegar lejos, pero en la mente de Schlotterbeck está la opción de emprender una nueva aventura en Chamartín.