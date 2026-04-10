Schlotterbeck renueva con una cláusula liberatoria para el Real Madrid

Final al culebrón con la renovación de Nico Schlotterbeck con el Borussia Dortmund. El conjunto alemán ha confirmado que amplía el contrato del defensor por cuatro años más, hasta 2031. El movimiento, sin embargo, no garantiza la continuidad de un futbolista muy cotizado en el mercado. Ambas partes han acordado una cláusula de rescisión de entre 50 y 60 millones de euros y reservada a ciertos clubes. El Real Madrid ha sido uno de los equipos más atentos a la situación de un Schlotterbeck que enfrentaba el mercado veraniego con contrato hasta 2027.

Ahora, el Borussia Dortmund afronta una posible salida de su defensor estrella con más garantías. Las posturas entre futbolista y club fueron muy distantes durante meses, y el conjunto de la Bundesliga temía perderle a un bajo precio. Schlotterbeck mantiene la posibilidad de dar un salto a uno de los grandes equipos de Europa a un precio reducido, aunque no ha trascendido qué clubes pueden activar su cláusula de rescisión. Entre ellos aspira a estar el Real Madrid, en busca de un central en el mercado veraniego, donde Alaba y Rüdiger acaban contrato y Asencio apunta a salir.

El futbolista de 26 años ha hablado en los canales oficiales del Borussia Dortmund con motivo de su renovación hasta 2031, por la que se muestra «encantado». El capitán del equipo del BVB ha explicado por qué se extendieron las negociaciones: «Me tomé mi tiempo para tomar la decisión porque es muy importante para mí. Mantuvimos conversaciones productivas durante todo el proceso, pero no fue algo que se resolviera en una o dos semanas. Los directivos del club me presentaron un buen plan y sé lo que me espera aquí. Mi objetivo es ganar títulos en el Borussia Dortmund».

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Nico Schlotterbeck bis 2031 verlängert. Der deutsche Nationalspieler unterschrieb an diesem Freitag seinen neuen Kontrakt. ✍️ Alle Infos:

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Desde la directiva del conjunto germano han alabado la condición física del defensor central, que se ha recuperado con garantías de una lesión de menisco que le mantuvo apartado durante cinco meses en 2025. «Nico Schlotterbeck es un líder en el BVB y en la selección nacional. Estamos encantados de que haya recuperado su mejor forma tan rápidamente tras su reciente lesión grave. Esto demuestra su fuerza de voluntad y su clase», ha señalado Lars Ricken, director deportivo del club.

La cláusula de Schlotterbeck que gusta al Real Madrid

El medio alemán Kicker, que adelantó la noticia de la renovación de Schlotterbeck, ha adelantado la cláusula de salida incluida en el nuevo contrato del defensor con el Borussia Dortmund. El precio, que oscila entre los 50 y 60 millones, es asumible para los mejores clubes de Europa por un jugador de su calibre. Con su ampliación contractual, el equipo alemán evita que saliera por una cantidad menor este verano, ante el riesgo de que acabara su contrato sin dejar dinero en caja. El jugador, por su parte, se reserva la fuerza negociadora en caso de querer salir con esta cláusula reducida.