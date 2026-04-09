Asencio está en venta

El Real Madrid ha tomado la decisión de poner en venta a Raúl Asencio, central del primer equipo madridista. El club ha llegado a esta determinación tras una serie de acontecimientos que han terminado con el canario en una posición muy delicada. En Valdebebas no están satisfechos con su actitud en las últimas semanas y ya saben que Álvaro Arbeloa le dará muy poco protagonismo de aquí a final de curso. El técnico le levantó el castigo tras su malestar por ser suplente ante el Manchester City y volvió a incluirle en una convocatoria para el encuentro contra el Mallorca, pero por el momento no ha vuelto a jugar ni un solo minuto y parece complicado que esta situación cambie.

El malestar con Asencio en el club viene de antes del partido contra el Celta de Vigo. El central sufrió un fuerte golpe contra el Benfica en la vuelta del playoff de la Champions que le provocó un esguince cervical y le llevó a perderse el duelo contra el Getafe. Ese partido se jugó un lunes y el siguiente compromiso del Real Madrid fue el viernes en Balaídos, donde el canterano tuvo que forzar por las necesidades del equipo. En un primer momento trasladó al cuerpo médico que no se sentía apto, pero finalmente acabó jugando los 90 minutos con molestias.

En el club no gustó que Asencio insinuase la posibilidad de quedarse en casa y no viajar a Vigo, mientras que al jugador le molestó mucho que, tras el esfuerzo, Arbeloa decidiese dejarle en el banquillo para el duelo de ida de los octavos de final de la Champions ante el Manchester City. Una decisión que le llevó a pedir explicaciones al entrenador y que ha terminado por ser su condena.

El Real Madrid ha tomado la decisión de vender a Asencio este mismo verano. En el club blanco saben que pueden ingresar por el canario una cantidad cercana a los 50 millones de euros y el jugador es plenamente consciente de que tiene mercado. La Premier League sería su destino preferido, aunque la pasada temporada el Paris Saint-Germain estaba listo para hacer una oferta importante por él. Entonces, la entidad madridista se movió rápido para blindarle.

Rüdiger cambia de escenario

Durante los últimos meses, la balanza se inclinaba por la continuidad de Raúl Asencio y la salida de Antonio Rüdiger, pero ahora el escenario ha cambiado. A falta de una reunión definitiva con los representantes del alemán, en el club dan por hecho que seguirá un año más. En paralelo, la continuidad del canario genera cada vez más dudas.

La postura del Real Madrid es clara: ofrecer a Rüdiger un año más, pero a la baja. El central vería reducido su salario, que ronda los nueve millones netos por temporada, y tampoco percibiría la prima anual de dos millones que tenía desde su llegada libre del Chelsea en 2021.

La idea es sencilla: renovar un año ajustando condiciones. Las partes se reunirán en las próximas semanas, aunque no se prevén grandes problemas. La prioridad del alemán es seguir. Está feliz en Madrid, plenamente integrado en el vestuario y muy valorado por el club, que destaca su compromiso y sacrificio.