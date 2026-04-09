Arbeloa: «¿Los árbitros? Ya vimos lo que pasó el fin de semana pasado y lo que sigue sucediendo muchas semanas»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Real Madrid y Girona en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos están obligados a ganar para seguir presionando al Barcelona, aunque la derrota tras perder en Mallorca es de siete puntos con los azulgranas. Uno de los grandes retos del entrenador madridista será motivar a sus jugadores.

«Tenemos ganas de competir en casa ante nuestro público, sabiendo que necesitamos salir a por los tres puntos y hacer un gran partido. Muchísimas ganas», comenzó el entrenador del Real Madrid.

Sobre Mbappé, comentó lo siguiente: «No sólo Mbappé, quiero jugadores que quieran ser jugadores del Real Madrid todos los días. Es importante querer ser uno mismo más allá del talento y la calidad. Todos los días no se pueden jugar unos cuartos de Champions y partidos con gran motivación; ahí es donde viene la autoexigencia. Va más allá del talento que tiene. Queremos que mañana, cuando jueguen contra el Girona, sientan que tienen que brillar. Eso necesitamos. Que sean ellos mismos todos los días y estén dispuestos a dar lo mejor. No es fácil, pero eso necesitamos. Que su motivación sea dar lo mejor de sí mismos».

El entrenador del Real Madrid habló de Vinicius y los pitos del Bernabéu: «Ya sabéis lo que pienso de Vinicius. Lo que significa para mí como entrenador, como madridista y el rendimiento que está dando. Para mí sería una suerte, y ojalá, jugar cada partido que tengo en el Bernabéu. Los pitos forman parte de la exigencia de esta afición. Lo veo normal y natural. Otros notarán un ambiente enrarecido. Si algo estamos notando es el apoyo de nuestra afición. No podemos pedir nada más. Si el equipo dio la cara y tuvo las ocasiones que tuvo fue por cómo apretó el Bernabéu. Ojalá tener la suerte de jugar en el Bernabéu. Todos los jugadores lo sienten igual».

A la hora de hablar de los árbitros y la diferencia entre Europa y la Liga, fue claro: «Todos sabéis mi opinión sobre lo que ha ocurrido tantos años y sigue ocurriendo. No voy a cambiar de opinión». «No quiero entrar en ese tipo de valoraciones. Ya hemos visto qué pasó el fin de semana pasado y lo que sigue sucediendo muchas semanas. Mi opinión está ahí y la mantengo, es lo que sigo viendo semana tras semana», añadió.

«No se trata de confiar o desconfiar. Es lo que estamos viendo. Pasó el martes con la entrada a Mbappé; es difícil entender que no sea roja. Pasa hasta con el VAR, que parecía que iba a solucionar muchas cosas. En España aún esperamos una explicación y debemos arreglarlo. Hay muchas dudas en todo este tipo de decisiones. Una semana entra el VAR, otra no. Yo me intento centrar en mi labor como entrenador», sentenció.

Sobre el once que va a sacar ante el Girona: «Mañana quiero salir a ganar. Vuelvo a pensar, a pesar del resultado, que saqué a los mejores en Mallorca. No pienso en rotaciones. El partido más importante que tengo como entrenador es el de mañana. Sacaré un equipo a la altura de ello».

«No estamos para probaturas. Tenemos ganas de que llegue el partido de Múnich. Desde que pitó, queremos probar de lo que somos capaces en el Allianz. Antes nos tenemos que centrar en mañana; el partido del miércoles empieza mañana. Habrá que hacer un gran partido. Tenemos cuatro días para recuperarnos y en la mente de todos está dar lo mejor. Es el único objetivo: sacar un equipazo y hacer un gran partido», añadió.

Sobre las ganas y si han faltado en algún momento, comentó lo siguiente: «No, no, en absoluto. No soy una persona a la que le guste desgranar tácticamente qué buscamos aquí. Es importante querer salir a tener una gran actitud, un gran compromiso. El talento está ahí y es maravilloso, pero para ganar partidos no nos vale solo con el talento. De vez en cuando sí, pero si queremos ser regulares, necesitamos más que talento».

A la hora de hablar de la motivación para este partido, fue claro: «Son los primeros que quieren jugar, más que yo. Cualquier jugador del Madrid, cuando no consigue ganar y te pasa algo así, querría jugar al día siguiente. He hablado con muchos y están dispuestos, disponibles y con ganas de brindar un gran partido a la afición y a nosotros mismos».

«Somos conscientes de que cada partido es muy importante. Ahora tenemos menos margen de error. Si no tenemos opciones, seguiremos peleando igual. Sabemos lo que representamos y la exigencia que conlleva. Estamos dispuestos a afrontarlo», comentó.

Además, confirmó la titularidad de Militao y Bellingham: «Militao y Bellingham van a ser titulares. Mendy dispondrá de minutos». Por otro lado, habló de Camavinga: «Camavinga conmigo ha jugado bastante, más que en el primer tramo de la temporada. Fue titular y será titular mañana. Lo considero importante para mí y para el club. Ha demostrado muchas veces qué clase de jugador es y tiene la confianza de todo el mundo en el club y, por supuesto, del entrenador».

«Que tenga esas sensaciones es bueno. Cada entrenador le pide diferentes cosas. Tiene un físico privilegiado, manejo de balón. Tiene unas grandes condiciones. Estoy contento con su rendimiento. Quiero que mejore, que entienda qué le pedimos dentro del campo. Seguirá siendo importante en el futuro», añadió sobre el galo.

«Cuando Militao está bien, seguramente sea el mejor del mundo. Físicamente es un jugador dominante, en el uno para uno, defiende mucho espacio a campo abierto, tiene un juego aéreo muy poderoso. Una gran salida de balón, su mentalidad, el carácter, la voz de mando… Está fuera de toda duda la importancia para el grupo. Es un privilegio tener un jugador así», finalizó analizando lo que aporta Militao.