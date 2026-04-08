Al Real Madrid le preocupa su futuro

Al Real Madrid le altera su presente y le preocupa su futuro. Mucho. Los blancos firmarán otra temporada vacía de grandes títulos, salvo machada en Múnich para clasificarse a las semifinales de la Champions y una caída inesperada en la Liga del Barcelona. Y esto es complicado de gestionar en Valdebebas. La cúpula madridista sabe que el verano será complicado e intenso pase lo que pase, pero si la temporada, como parece, acaba sin títulos, simplemente será determinante.

El Real Madrid está preocupado por su presente más inmediato y esto pasa por el próximo viernes, cuando se medirá al Girona en una nueva jornada de Liga. «Va a ser difícil motivarles», aseguran desde Valdebebas, pero es que no les queda otra. Deben ganar y esperar un milagro que saben perfectamente que no se va a producir. No obstante, por si suena la flauta, deben estar preparados para no dejar pasar el favor.

Por otro lado, preocupa la eliminatoria contra el Bayern. El Real Madrid jugará en el Allianz Arena sin red. Ganar o nada, no queda otra. El duelo celebrado en el Santiago Bernabéu dejó a los de Arbeloa con vida, pero ahora deben terminar de sobrevivir. Los blancos están en cuidados intensivos y deben decidir si quieren subir a planta o irse directamente al cementerio.

Luego está el futuro, que también preocupa, y mucho, al Real Madrid. Y esto es lo que deben afrontar desde ya en Valdebebas. El club es plenamente consciente de que esta plantilla necesita una renovación urgente. Muchos jugadores no están dando el nivel y alguno ya ha confirmado que no puede seguir, como es el caso de Eduardo Camavinga, que tiene el cartel de transferible. No es el único. Asencio es otro al que se le busca destino.

El Real Madrid necesita vender para fichar

El club blanco se enfrenta a la necesidad de hacer caja para poder fichar. Y es que el club blanco no está precisamente sobrado. Su situación económica no es boyante y tienen que hacer cuentas para poder acudir al mercado. El club sabe que necesita reforzar varias líneas. Una de ellas es el lateral derecho, otra la posición de central y, sobre todo, el centro del campo, donde es necesario fichar un cerebro. Sin duda, el principal vacío que tiene el club blanco en su plantilla. No obstante, saben que no será sencillo ni barato encontrar un jugador que encaje.

Por otro lado, también deben decidir qué hacer con el futuro del entrenador. Deberán decidir qué hacer con Arbeloa, quien no es el culpable de lo sucedido, pero si, como todo hace indicar, la temporada acaba sin títulos, lo normal es que se busque un recambio. La única realidad es que en estos momentos no hay ningún nombre encima de la mesa que termine de encajar y la incertidumbre es notable.