La nueva realidad del Real Madrid y de la UEFA: un encuentro cordial y necesario en el palco del Bernabéu

Normalidad. Acercamiento. Real Madrid y UEFA vuelven a ir de la mano, como lo hicieron siempre desde su creación hasta la irrupción de la Superliga. Aquella idea, que 12 clubes idearon con el objetivo de que fueran los equipos los grandes beneficiados del reparto económico -algo que consideraban justo-, quedó atrás cuando la entidad madridista, el máximo organismo continental y la Asociación de Clubes Europeos (EFC, ex ECA) alcanzaron un acuerdo que dejó satisfecho al club presidido por Florentino Pérez.

Esta unión se vio reflejada en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions que enfrentó en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Bayern. Florentino Pérez, presidente del club blanco, estuvo acompañado en el palco por Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, y Theodore Theodoridis, secretario general del organismo continental, estuvieron sentados juntos en el palco de Chamartín. La cordialidad y el buen ambiente reinaron durante todo el encuentro.

A lo largo de todos estos años de máxima tensión, Ceferin y Florentino han coincidido en algunos partidos, sobre todo en las distintas finales de Champions que ha disputado el Real Madrid o en las finales de la Supercopa de Europa. No obstante, fue en la final de la Supercopa de 2018 ante el Atlético la última vez que ambos dirigentes charlaron ante las cámaras de forma amistosa.

Un acuerdo por el bien del fútbol europeo

Hay que recordar que el pasado mes de febrero salió a la luz este principio de acuerdo que, ahora, parece que ya es una realidad. Este entendimiento siempre fue «en beneficio del fútbol europeo», tal y como explicaron todas las partes en sus comunicados. «Han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y poniendo el foco en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y en la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología», se pudo leer.

De esta forma, el fútbol europeo deja atrás las disputas de los últimos años, en las que el Real Madrid lideró la rebeldía de los grandes frente al poder de la UEFA, al considerar que ejercía un abuso al aprovecharse de lo que generaban los propios clubes. Tras varios años de ruptura total, en los últimos meses las posturas se fueron acercando, con Aleksander Ceferin poniendo mucho de su parte para lograr un entendimiento.

Desde Nyon entendían que el Real Madrid no podía seguir más tiempo enfrentado a la UEFA, por lo que era necesario alcanzar un acuerdo entre las partes y dejar atrás las demandas cruzadas por la Superliga. Así, en los últimos meses se intensificaron los contactos hasta cerrar un acuerdo a tres bandas entre el club -que era el único representante del proyecto alternativo-, el organismo europeo y la organización que agrupa a los grandes clubes del continente, liderada por el París Saint-Germain y su presidente, Nasser Al-Khelaifi.