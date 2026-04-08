El Real Madrid también jugará contra la historia ante el Bayern en Múnich

El Real Madrid también jugará contra la historia en Múnich: el conjunto blanco en la historia de la Copa de Europa nunca ha sido capaz de remontar tras perder el partido de ida en casa. Sólo en la Recopa de Europa fue capaz de darle la vuelta a la eliminatoria tras perder en el Bernabéu. Así que los de Arbeloa tienen una afrenta histórica ante el Bayern en el partido que se disputará el próximo miércoles 15 de abril en el Allianz Arena.

El Real Madrid salvó los muebles y salió con la convicción de que la remontada es posible tras perder 1-2 ante el Bayern en el Bernabéu. Ambos equipos, y los 80.000 aficionados que llegaron al Bernabéu, salieron con la convicción de que el 15 veces campeón de Europa salió con vida de un encuentro que fue uno de los mejores disputados en los últimos tiempos en la competición. La ida de los cuartos de final de Champions fue lo que se presagiaba: un partido de tú a tú en el que ambos llegaron más de 20 veces al área rival.

Con 0-2 y cuando el Real Madrid parecía noqueado sobre el césped, el campeón se volvió a levantar para recortar distancias a través de Mbappé y a punto estuvo de marcharse a la vuelta del Allianz con un empate. Este 1-2 es una puerta abierta a una remontada madridista que será más difícil que nunca: ¿el motivo? El Real Madrid en la historia de la Copa de Europa nunca ha remontado en la vuelta cuando ha perdido el partido de ida en el Bernabéu. Así que estos son palabras mayores.

El Real Madrid y el reto de Múnich

El Real Madrid ha firmado las mejores páginas en la historia de la Copa de Europa, pero su cuenta pendiente es remontar tras perder el primer partido en el Bernabéu. Esto es algo que sólo ha hecho en la Recopa disputada en la temporada 1970-71 ante el Wacker Innsbruck. Esta ha sido la única vez de las siete eliminatorias en las que ha estado en esta situación que ha conseguido pasar de ronda.

El Bayern en competición europea tras ganar el partido de ida fuera de casa: 30 de 31 eliminatorias superadas (solo cedió ante el Inter en 2011). El Madrid en competición europea tras perder el partido de ida en casa: 1 de 7 eliminatorias superadas (solo pasó ante el Wacker… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 7, 2026

El resto de eliminatorias en las que se dio esta situación fue contra el PSG (1994), Bayern (2001), Arsenal (2006), Liverpool (2009), Barcelona (2011) y Manchester City, cuando cayó 1-2 en el partido de ida disputado antes de la pandemia. El partido del Bayern del martes es el último en la lista de derrotas del Real Madrid en el partido de ida en el Bernabéu en una eliminatoria en Europa.

Eliminatorias europeas que empezó el Madrid perdiendo en casa:

0-1 Wacker en 1970 (remontó)

0-1 PSG en 1994

0-1 BAYERN en 2001

0-1 Arsenal en 2006

0-1 Liverpool en 2009

0-2 Barça en 2011

1-2 City en 2020

1-2 BAYERN en 2026 — Pedro Martin (@pedritonumeros) April 7, 2026

La estadística dice que el Real Madrid lo tiene muy difícil para remontar en el Allianz Arena el próximo miércoles, pero la historia del club blanco en esta competición está llena de proezas. La presencia de Mbappé, Vinicius o Bellingham es un argumento suficiente como para soñar con una posible remontada en la vuelta de los cuartos de final ante el Bayern en Múnich.