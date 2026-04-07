Mbappé da un hilo de esperanza al Real Madrid: gran pase de Trent y gol con suspense

Kylian Mbappé dio al Real Madrid el hilo de esperanza que necesitaba para aferrarse a la Champions League. El ’10’ recortó distancias con su gol en el minuto 74 del partido de ida de cuartos de final contra el Bayern de Múnich y encendió a un Santiago Bernabéu que recordó episodios gloriosos y se dispuso a animar como nunca esta temporada.

El Real Madrid hacía el 1-2 con más de un cuarto de hora por delante tras sufrir los varapalos de Luis Díaz al final de la primera parte y de Harry Kane en el primer minuto de la segunda. Trent Alexander-Arnold, en otra actuación discreta, puso un gran pase a Mbappé y este, que chutó al cuerpo de un Neuer que dio otro recital de reflejos, tuvo la fortuna de que iba fuerte y superó la línea.

Por si hubiera dudas, el árbitro Michael Oliver se llevó el dedo al reloj para señalar que había vibrado porque el balón cruzó la línea de portería. El tanto del francés fue vitamina para el Real Madrid, que se echó hacia adelante generando varias ocasiones de peligro que volvieron a encumbrar a un excelso Neuer.

Mbappé lleva el cruce a Múnich

De hecho, justo antes del gol, Mbappé tuvo un mano a mano que se le fue por la izquierda del alemán. Pero no fue suficiente para un Real Madrid que murió matando, aunque tiene una vida extra de cara al próximo miércoles en el Allianz Arena, donde debe ganar o ganar para pasar a semifinales.

Por Múnich pasan las opciones del equipo blanco en la Copa de Europa y evitar la eliminación en cuartos de final por segundo año consecutivo. En la 2024-25 fue con el Arsenal en el Bernabéu el escenario de la despedida. ¿Será el Allianz el del resurgir madridista?