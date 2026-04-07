A ver quién se atreve a dar por muerto al Real Madrid

El Real Madrid decidió que iba a tener una semana más de ilusión. Como se dice en esto de la prensa, de vender el pollino. Pero bueno, la realidad es que durante los próximos siete días se especulará con la posibilidad, remota visto lo visto en el Santiago Bernabéu, de que los de Arbeloa puedan ganar en el Allianz para meterse en las semifinales de la Champions. No les queda otra: victoria o la nada.

El Real Madrid fue inferior al Bayern en casi todos los escenarios del encuentro, pero el gol de Mbappé, con suspense, les da algo de vida. Poca, pero algo es algo. Lo normal es que dentro de una semana los alemanes ganen sin muchos apuros, pero ¿y si sí?

El Real Madrid fue un juguete en manos de un Bayern que es un señor equipo durante gran parte del encuentro, salvo en los minutos finales, donde los blancos decidieron que lo iban a intentar. Qué envidia. Cómo juega a esto llamado fútbol la escuadra alemana. Qué meneo le pegaron a los blancos durante muchas fases de la contienda.

Mbappé lo entiende… a medias

Le preguntaban a Arbeloa en la previa si Mbappé entendía lo que es el Real Madrid. Respondía el entrenador que esa pregunta le gustaría que se la hicieran tras la eliminatoria contra el Bayern. Bueno, pues en la primera mitad de esta película apareció marcando un gol que da una mínima esperanza al Real Madrid de estar en las semifinales de la Champions, pero debe dar más. Debe dar más porque las genera, porque las tiene y porque este es el Real Madrid de Mbappé. Así lo define el club.

Carreras no tiene nivel

Olise le volvió loco en la banda. Le ganó siempre que le encaró y el gallego fue incapaz de frenarle. Otro al que el escenario se le hizo muy grande y complicado. Luego llegó el error en el segundo gol del Bayern, lo que demostró es que no vale ni los 50 millones de euros que, alguien debería explicarlo, pagó este club por él, ni que tiene nivel para lucir la camiseta del 15 veces campeón de Europa. Es un despropósito en sí mismo, se mire por donde se mire. Qué habrá hecho mal Fran García para perder una titularidad que se había ganado con merecimiento y, sobre todo, fútbol.

Se le hizo grande a Thiago

Se le hizo grande a Thiago Pitarch la ida de los cuartos de final de la Champions en el Santiago Bernabéu. Más allá del error que cometió y que Gnabry falló delante de Lunin, el canterano estuvo superado por el escenario. Lo dejó todo en el terreno de juego, pero se vio superado en muchas fases del encuentro.

Sin Tchouaméni en Múnich

Tchouaméni no podrá jugar la vuelta de los cuartos de final de la Champions que enfrentarán a Bayern y Real Madrid dentro de una semana en el Allianz Arena por sanción. El francés estaba apercibido y, a los 36 minutos de eliminatoria, vio la cartulina amarilla al agarrar a Olise. Sin duda, esta es una baja muy sensible para los de Arbeloa, ya que el francés es el encargado de sostener a los madridistas en el centro del campo.

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