Problemón para el Real Madrid: Tchouaméni se pierde la vuelta en Múnich

Tchouaméni no podrá jugar la vuelta de los cuartos de final de la Champions que enfrentarán a Bayern y Real Madrid dentro de una semana en el Allianz Arena por sanción. El francés estaba apercibido y a los 36 minutos de eliminatoria vio la cartulina amarilla al agarrar a Olise. Sin duda, esta es una baja muy sensible para los de Arbeloa, ya que el francés es el encargado de sostener a los madridistas en el centro del campo.

Además de Tchouaméni, cinco son los jugadores del Real Madrid que se perderán la vuelta si ven amarilla en el estadio Santiago Bernabéu. Huijsen, Vinicius, Mbappé, Bellingham y Carreras también se perderían la vuelta en caso de ser amonestados durante el partido de ida. Por parte del Bayern, podrían perderse el duelo de vuelta en Múnich el lateral austriaco Konrad Laimer y el central francés Dayot Upamecano.