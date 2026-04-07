Surrealista: un espontáneo desnudo rompe el cordón policial al paso del autobús del Real Madrid

Es la imagen de la previa del Real Madrid-Bayern de Múnich. Un espontáneo completamente desnudo irrumpió en la llegada del autobús del equipo blanco al Santiago Bernabéu justo delante del vehículo. El individuo, cuyo único atuendo era una bandera de Perú, corrió para evitar ser detenido por la Policía hasta colarse por detrás de una de las vallas que acordonaban la zona antes del importantísimo partido de cuartos de final de la Champions League.

Bajo un diluvio monumental, el Real Madrid llegaba al Bernabéu a eso de las 19:15 horas de este martes. La cita merecía el recibimiento que el madridismo brindó a los de Álvaro Arbeloa, aunque durante unos segundos se vio eclipsado por este suceso. El hombre, de unos 40 o 50 años, circuló totalmente desnudo delante del autobús blanco y antes de que le parase la Policía, se adentró entre la muchedumbre en la Plaza de los Sagrados Corazones.