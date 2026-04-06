Los 11 del Bernabéu: análisis del Bayern

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  • MARCOS LÓPEZ

El Real Madrid se mide al Bayern de Múnich este martes en el Bernabéu y Marcos López analiza en su sección OKSCOUTING al equipo alemán. Líder sólido en la Bundesliga, el equipo entrenado por Vicent Kompany se mide al español en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League.

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