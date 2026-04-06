El Bayern saca pecho ante de visitar el Bernabéu: «Podemos ganarlo todo»

Leon Goretzka ha hablado sobre la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League que enfrenta al Bayern contra el Real Madrid y que este martes tendrá su primer capítulo con el partido de ida que se disputará en el Bernabéu. El capitán del conjunto bávaro ha dejado claro que está convencido al 100% de que esta temporada pueden ganar los títulos disponibles, lo que incluye la Champions League y el cruce contra el 15 veces campeón de Europa.

El Bayern de Múnich pisa el Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid bajo la vitola de favorito y loco por la música después de una temporada en la que el equipo de Vincent Kompany está funcionando al unísono. Los bávaros llegan a esta eliminatoria con la Bundesliga encargada (sacan 9 puntos al segundo, el Borussia Dortmund), en semifinales de la Copa de Alemania y después de barrer al Atalanta en la primera ronda eliminatoria de Champions League tras rozar el pleno en la fase de liga.

La supremacía ofensiva mostrada por el Bayern de Múnich a lo largo de la temporada lo da como favorito en esta eliminatoria contra el Real Madrid y sobre ello ha opinado un Leon Goretzka que ha sacado pecho sobre el estado de forma del equipo de Múnich en una entrevista concedida a la web del club. «Los jugadores adecuados están en el lugar adecuado, con el entrenador adecuado y en el club adecuado. Estoy convencido al cien por cien de que este año podemos ganarlo todo, aunque sé lo difícil que es. Pero lo intentaremos», ha dicho el capitán.

El Bayern va con confianza al Bernabéu

Leon Goretzka también ha opinado del momento actual del Real Madrid y de las últimas eliminatorias vividas contra los blancos, siendo la última las semifinales de la edición 2023-2024 que acabó con la consecución de la Decimoquinta Champions League en Wembley. «Últimamente no tuvimos muchos éxitos contra el Real Madrid. Nos gustaría mucho mejorar las estadísticas de los últimos años», ha dicho en la web del club.

«Para un alemán, el Real Madrid siempre suena a Champions. Son los campeones de esta competición y han sido el equipo más influyente en los últimos diez o quince años. Son dos gigantes del fútbol europeo los que se enfrentan aquí», ha comentado y también ha opinado sobre el estado de forma actual del Real Madrid, que ha vivido un año de altibajos desde el inicio de la temporada.

«Es un equipo de talla mundial con cualidades individuales excepcionales sobre el terreno de juego. Han tenido momentos muy, muy buenos, pero también malos esta temporada. En estos momentos nunca se sabe muy bien qué resultado obtendrán al final», ha comentado a la vez que ha avisado: «Por experiencia, en la Liga de Campeones siempre les sale algo bueno. Pero estaremos preparados para ello».

Leon Goretzka, capitán del Bayern de Múnich, vivirá su última eliminatoria contra el Real Madrid, ya que anunció hace unos meses que no renovará su contrato con el club bávaro a final de temporada. Todo hace indicar que no será titular en el partido de ida de los cuartos de final que se disputará este martes (21.00 horas) en el Bernabéu.