El martes 7 de abril el Metro de Santiago Bernabéu estará cerrado: alternativas para ir a ver el partido entre Real Madrid y Bayern

El Real Madrid tiene unos cuartos de Champions muy complicados ante el Bayern de Múnich y, por tanto, el partido de ida en el Santiago Bernabéu necesitará del apoyo de todos los aficionados madridistas para dar un impulso a los de Álvaro Arbeloa. Una noche que buscará la magia como tantas hubo en el pasado, pero que tendrá que tener en cuenta el cierre temporal de la estación de Metro con motivo de las obras que se desarrollarán durante los próximos meses para transformarla en una de las paradas más modernas y sofisticadas del mundo.

Un proyecto que ya comenzó a principios de 2024, avanzando a pasos agigantados, para que la estación cuente con las mejores comodidades posibles para un sitio de peregrinaje para los aficionados del Real Madrid. Con una inversión de 66 millones de euros, el Metro de Santiago Bernabéu ha entrado en una nueva fase de la reforma que obliga a tener que cerrarla hasta finales de este año.

Aunque la emoción por disfrutar de ella a principios de 2027 está por las nubes, el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid ha creado un plan de alternativas igual de rápidas y efectivas para ofrecer las mejores vías para acceder al estadio a través del transporte público. Con esta interrupción, las estaciones afectadas serán Nuevos Ministerios, Santiago Bernabéu y Cuzco. Dicho corte entró en vigor desde este sábado, 28 de marzo, correspondiente con la Línea 10 de Metro que conecta el norte y el sur de la capital española.

Un cambio que tampoco afectará al resto de las estaciones entre Hospital Infanta Sofía y Puerta del Sur, ya que seguirán funcionando con total normalidad. El sacrificio merecerá la pena, puesto que las nuevas instalaciones serán de otra dimensión. Nuevos ascensores, escaleras mecánicas, andenes, iluminación y seguridad de última generación para que el Metro funcione de forma más eficiente. Una mejora sideral de los accesos para tener más fluidez y mayor rapidez para evitar aglomeraciones para eventos deportivos de tal magnitud como lo es un partido del Real Madrid.

Alternativas para llegar al Santiago Bernabéu con el cierre de la línea 10 de Metro

A partir de este sábado, 28 de marzo, la Comunidad de Madrid no ha escatimado en ofrecer muchas alternativas para suplir el cierre parcial de la Línea 10 con la parada de Santiago Bernabéu.

En primer lugar, Metro ha reforzado líneas que conectan zonas cercanas al estadio del Real Madrid, como la Línea 1 y la Línea 9, que conecta con estaciones como Plaza Castilla. Además, la EMT ha puesto en marcha un servicio gratuito de autobuses S10 que cubrirá todo el trayecto afectado por todo el Paseo de la Castellana.

Dicha nueva línea auxiliar arrancará tanto de Nuevos Ministerios como de Plaza Castilla a partir de las 06:05 de la mañana. Los últimos autobuses saldrán desde Plaza Castilla a la 1:47 de la madrugada y desde Nuevos Ministerios a las 02:02. Durante el día también habrá más autobuses que pasarán dentro de dichos trayectos, como el 27, 147, 40 (de Nuevos Ministerios y Cuzco) y el 5 (de Cuzco a Plaza Castilla).