Mbappé no teme al Bayern: «Si hay uno que pueda vencerlos, ese es el Real Madrid»

Kylian Mbappé está convencido de que el Real Madrid puede eliminar al Bayern. Ese es el mensaje que lanzó al madridismo en su concentración en Francia durante el parón de selecciones antes de afrontar unos cuartos de Champions de talla mundial en los que, de nuevo, los de Álvaro Arbeloa no parten como favoritos para pasar la eliminatoria.

Las últimas semanas no fueron fáciles para el parisino. Sus dolores en la rodilla izquierda le obligaron a frenar para estar al 100% en la fase crucial de la temporada. Se perdió gran parte de los octavos contra el Manchester City y en liga no reapareció hasta la última media hora del derbi, justo antes de marcharse con la selección francesa.

Desde entonces, Mbappé ha estado probándose y ha demostrado que la máquina está engrasada. Su golazo ante Brasil demostró que ya tiene ese pico de velocidad que hacía tiempo que no tenía. También tuvo minutos en el segundo amistoso ante Colombia y su mente ya está de vuelta en el Real Madrid. Aunque había rumores de presiones desde Francia de descansar para llegar al 100% para el Mundial de este verano, Kylian no está dispuesto a dejar colgado al conjunto blanco.

«Quiero ganar con ellos. En España la gente está un poco preocupada de que no vaya a jugar. Creen que me iré directamente a la Copa del Mundial, pero lo que pasará en las próximas semanas es extremadamente importante porque estamos peleando por ganar la Liga y la Champions», aseguró en una entrevista para Téléfoot.

A corto plazo, Mbappé volverá con el resto de sus compañeros para preparar el próximo partido de Liga en Son Moix contra el Mallorca este sábado, pero su cuerpo y mente están centrados en una sola cosa: «En Europa nos vamos a enfrentar a un gran equipo, el que probablemente está en mejor momento de forma, pero si hay un equipo capaz de ganarles, ese es el Real Madrid», explicó el francés.

Mbappé se encomienda a una «religión» llamada Real Madrid

En el Real Madrid se ha recuperado la ilusión por el equipo. Álvaro Arbeloa ha reenganchado equipo y afición a base de victorias ante rivales durísimos como City y Atlético. Eso, sumado al dato de que el conjunto blanco tiene cogida la medida al Bayern (cuatro victorias en los últimos cuatro partidos), refuerza el mensaje de Mbappé.

La ida será en el Santiago Bernabéu. Escenario mágico en Champions al que Mbappé se encomienda: «En España, la gente se apasiona mucho con el fútbol. Para ellos, el Real Madrid es como una religión. Hay que saber encajar las críticas. Allí se ha criticado a leyendas como Ronaldo y Di Stéfano. Yo no debería ser una excepción. Hay que saber mantener la calma y centrarse en lo que hay que hacer. Siempre se puede mejorar».