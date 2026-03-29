Aviso Mundial de Francia: golea a Colombia ‘sin’ Mbappé

Camina Francia subido en la victoria. O mejor dicho, en la no derrota. No saca la bandera blanca de la rendición desde principios de junio del año pasado, precisamente contra España. Desde entonces, excepto un empate intrascendente en la clasificación al Mundial, todo son victorias. La última ante Colombia (1-3) y con el equipo B. Le bastó para golear y no echar de menos a Mbappé, palabras mayores. Kylian ingresó para disputar el tramo final cuando el pescado ya estaba vendido. Francia avisa sin Mbappé de cara al Mundial.

Respira el Real Madrid, que ve finalizado el parón de selecciones sin mayores problemas. Tchouameni descansó, no jugó ni un minuto, y Camavinga disputó la última media hora de encuentro. Unas rotaciones que agradecen en el Bernabéu. De los once que triunfaron ante Brasil, no repitió ni uno. Todos rostros nuevos. Por eso se cayeron Mbappé y Tchouaméni de la alineación de Francia, ambos titulares para Deschamps.

No así Camavinga, que no jugó ante Brasil con el equipo A y fue suplente ante Colombia en el B. Francia, y aquella vez con Mbappé, venía de superar a Brasil pese a estar con un jugador menos. Kylian le ganó la partida a Vinicius en el partido amistoso entre las dos selecciones de los delanteros del Real Madrid, en el que Francia se impuso por 1-2 en Massachusetts.

El máximo goleador del equipo blanco adelantó a la selección francesa con un golazo de vaselina que culminó una gran acción individual a la carrera y Hugo Ekitiké hizo el segundo antes de que Bremer recortase distancias para la canarinha en el tramo final. Upamecano fue expulsado en la segunda parte y el combinado galo jugó 35 minutos con un hombre menos.

Se acaba un parón que será recordado por la rodilla de Mbappé. Inició con el error de los servicios médicos del Real Madrid, que se equivocaron de rodilla al tratar al francés. «La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta. Puede que yo sea indirectamente responsable. Cuando no hay comunicación, todos se aprovechan de la situación, así son las cosas. Siempre hemos tenido una comunicación bastante clara con el Real Madrid. Estamos en un momento clave de la temporada y yo quería que el equipo siguiera ganando partidos mientras no estaba, y lo ha hecho, lo cual es muy positivo» expresó Mbappé.