Toda la verdad sobre Mbappé y los servicios médicos del Real Madrid: «No todo es blanco o negro»

La noticia saltaba el pasado martes, con Kylian Mbappé ya concentrado con selección de Francia para disputar dos amistosos ante Brasil y Colombia. El periodista Daniel Riolo, de RMC Sport, aseguraba que los servicios médicos del Real Madrid se habían equivocado al examinar la rodilla del francés. Según esa información, tras realizarle una resonancia, analizaron la rodilla derecha y no la izquierda. «No todo es blanco o negro», deslizaban desde el club, sin negar en ningún momento el error.

Y sí, hubo un mal diagnóstico. No se equivocaban al asegurar, prueba tras prueba, que no tenía nada… porque estaban mirando la rodilla equivocada. La izquierda, la lesionada, no estaba siendo evaluada. Mbappé jugó tres partidos con molestias, poniendo en riesgo su salud: completó los 90 minutos ante el Alavés, frente al Talavera de la Reina y contra el Sevilla. Después se fue de vacaciones, pero al regresar, en un entrenamiento en el estadio Alfredo Di Stéfano, volvió a resentirse. Fue entonces cuando el club, por primera vez, reconoció la lesión: esguince en la rodilla izquierda.

Ahí el Real Madrid asumió el error. Se tomaron medidas urgentes. No hubo despidos, pero sí movimientos internos. Niko Mihic regresó para ponerse al frente de los servicios médicos, mientras que Felipe Segura fue apartado de sus funciones.

Un error que lo cambió todo

Mihic asumió el mando con una prioridad clara: arreglar el problema. Mbappé no jugó ante el Betis y se quedó en Valdebebas tratándose bajo su supervisión. Se perdió la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético y viajó a Yeda para disputar algunos minutos en la final frente al Barcelona.

Siguió jugando, pero sin terminar de sentirse cómodo. Hasta que Mihic, con su aval, decidió buscar una segunda opinión. El elegido fue Bertrand Sonnery-Cottet, especialista en lesiones de rodilla y conocido por haber tratado a futbolistas como Karim Benzema.

El médico francés revisó la rodilla de Mbappé y estableció un tratamiento específico para resolver definitivamente el problema. El delantero pasó una semana en París, bajo la supervisión del club, para completar su recuperación tras un error inicial que obligó al Real Madrid a reaccionar.

Antes de viajar a Estados Unidos con Francia, Mbappé lo explicó todo: «Tuve la suerte de recibir el diagnóstico correcto cuando fui a París, y juntos pudimos trazar el mejor plan para recuperar mi nivel y llegar en forma al final de la temporada con el Real Madrid y al Mundial. Todo lo que se dijo antes era falso. No pasé por ese momento de la mejor manera; no era precisamente el jugador más feliz del mundo».