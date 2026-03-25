Mbappé cierra filas: «Es falsa la información de que me revisaron la rodilla equivocada»

A vueltas con la rodilla de Mbappé. Este martes se conoció que un diagnóstico equivocado de los servicios médicos del Real Madrid retrasó la recuperación del jugador, lesionado el pasado 7 de diciembre contra el Celta de Vigo. Sufrió molestias en la rodilla izquierda, pero fue en la derecha en la que le practicaron la resonancia. El episodio sigue con pulso. Este miércoles, en la concentración de la selección francesa, Mbappé ha roto su silencio y se ha pronunciado por primera vez.

«La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta. Puede que yo sea indirectamente responsable. Cuando no hay comunicación, todos se aprovechan de la situación, así son las cosas. Siempre hemos tenido una comunicación bastante clara con el Real Madrid. Estamos en un momento clave de la temporada y yo quería que el equipo siguiera ganando partidos mientras no estaba, y lo ha hecho, lo cual es muy positivo. Cuando me lesioné a principios de enero muchos pensaban que yo era la única solución del club, pero no es así», expresó Mbappé.

El francés reafirmó su buena forma actual. «Nunca he sido alguien, ni como persona ni como jugador, que viva con arrepentimientos. Yo miro al presente y al futuro inmediato. Ahora mismo me siento bien, especialmente de las rodillas, que es algo importante para mí. En parte también es gracias a mi club, que ha cuidado bien de mi estado físico. Estoy muy contento de estar aquí, disponible y en plenas condiciones», expresó.

«Se dijeron muchas mentiras sobre mi lesión de rodilla. La rodilla está bien, mucho mejor. Va bastante bien, aunque sé que ha habido bastante especulación al respecto y se han dicho mentiras. Es la vida de un deportista de alto nivel, estamos acostumbrados a que la gente diga cosas sin verificar y sin ningún fundamento. Estoy recuperado al 100%», aseguró Mbappé.

En la cúpula del Real Madrid existe un importante descontento con Kylian Mbappé por cómo ha gestionado su lesión de rodilla en las últimas semanas. El club confió en el jugador y en su profesionalidad, pero algunos movimientos no han sentado bien en las altas esferas, tal y como relató Eduardo Inda en su sección de exclusivas en El Chiringuito de Jugones. «Hay mosqueo porque no se entiende que Mbappé haya estado tanto tiempo fuera. Que haya jugado medio partido, en Mánchester lo mismo y ahora se va a jugar con Francia. No ha sentado muy bien», especificó Inda.