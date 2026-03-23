Mbappé dice estar recuperado al 100% y estalla porque «se dijeron muchas mentiras sobre mi rodilla»

Kylian Mbappé está plenamente recuperado del esguince de rodilla que sufrió el pasado mes de febrero. El futbolista así lo manifestó en un evento en París donde además explicó que «se dijeron muchas mentiras sobre mi lesión de rodilla». El jugador afirma que va a recuperar su mejor nivel en las próximas fechas para el Real Madrid.

«La rodilla está bien, mucho mejor. Va bastante bien, aunque sé que ha habido bastante especulación al respecto y se han dicho mentiras. Es la vida de un deportista de alto nivel, estamos acostumbrados a que la gente diga cosas sin verificar y sin ningún fundamento», dijo el jugador blanco.

Mbappé estará con Francia en los próximos dos partidos y ya lleva una semana reincorporado a la disciplina del Real Madrid tras haber dispuesto de minutos ante el Manchester City y el Atlético de Madrid. «Estoy recuperado al 100%. Tuve la oportunidad de encontrar un buen diagnóstico en París. Y juntos pudimos diseñar un plan para volver al mejor nivel con el Real Madrid y también de cara al Mundial», puntualizó.

Por otra parte, Mbappé quiso dejar claro que no se ha borrado con el Real Madrid en las últimas citas. «No hay debate. He visto que la gente ha hablado del tema del Mundial. Yo he jugado dos Mundiales. He ganado uno y en el otro llegué a la final. ¿Cómo he preparado los Mundiales? Jugando todos los partidos con mi club», indicó.

El jugador dejó claro su compromiso con el club blanco: «Para mí es clarísimo que quiero jugar todos los partidos con el Real Madrid. No voy a cambiar la manera de prepararlo. Puedo decir, voy a mi casa y no juego, pero son tonterías. He preparado los dos últimos Mundiales de la mejor manera, que es jugar, meter goles, ganar títulos y pelear hasta el último minuto por mi club y este año lo voy a hacer igual para llegar bien. Espero ganarlo también».