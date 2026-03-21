Mbappé tiene ganas de derbi

«La mejor cosa es el estado físico y anímico de Mbappé. Una máquina de ilusión», aseguran en Valdebebas horas antes de tener que jugar el que será el último derbi de la temporada, o no, ya que Budapest puede ser testigo de otro choque de infarto en una final de Champions. Real Madrid y Atlético se verán las caras este domingo en el estadio Santiago Bernabéu y Arbeloa sabe que podrá contar con el francés, que será titular.

Mbappé viajó el pasado lunes a Mánchester y fue suplente. Jugó poco menos de media hora y demostró que su rodilla está, si no al cien por cien, sí muy cerca de encontrarse en un estado de plena plenitud. Por ello, ante el Atlético de Madrid será titular, compartiendo el ataque con Vinicius. También será una prueba para ver cómo responde el equipo tras jugar el mejor partido de la temporada contra el Manchester City sin el francés en el once.

«Os dije que el día que volviera es porque estaba al 100%. En Mánchester lo demostró. Lo importante son sensaciones: cómo se encontró y cómo se encuentra en los entrenamientos. Máxima confianza, máximas garantías y máxima ilusión en tener de vuelta un jugador tan desequilibrante como él», aseguraba Arbeloa en la previa del encuentro.

Kylian Mbappé ha vivido unas últimas semanas marcadas por la cautela, el trabajo progresivo y una recuperación medida al milímetro de su rodilla. Desde el primer momento, en el Real Madrid se optó por no asumir riesgos innecesarios. El objetivo era claro: recuperar al jugador al cien por cien y evitar cualquier recaída en un tramo decisivo de la temporada.

Meses muy complicados

Durante estos meses, en los que su rodilla no ha estado bien, Mbappé ha vivido de todo. Desde la desconfianza que le generaron las decisiones de un cuerpo médico del club que fue renovado, hasta el momento de parar definitivamente, poner rumbo a Francia y comenzar un trabajo conservador que ha surtido el efecto deseado para regresar a Valdebebas en unas condiciones mucho mejores.

No pudo jugar la ida de los octavos de final contra el City, tampoco contra el Elche y solo unos minutos frente a los de Guardiola en el Etihad, pero la sensación es que todo este esfuerzo ha tenido su recompensa, ya que la rodilla está recuperada para poder afrontar el tramo final de la temporada, el más importante, en plenitud y con la confianza de que el riesgo que se asume es mínimo.