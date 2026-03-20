Raúl García reconoce el miedo del Atlético en Mbappé: «Al 100% es diferencial»

En el Atlético de Madrid hay incertidumbre y suspense por la titularidad de Kylian Mbappé. El delantero francés jugó 25 minutos ante el Manchester City y su titularidad en el derbi podría suponer una complicación extra para ganar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, para Raúl García, el equipo de Álvaro Arbeloa es igual o más peligroso sin el galo.

«En los derbis siempre tienes mucho que perder. Al final, como jugador de Atlético de Madrid en un derbi, lo que quieres es ganar. Es obvio que a nivel de Liga, por ejemplo, no está la situación que le gustaría, pero al final no deja de ser un derbi porque crees que va a ser más complicado que otros .Cuando vas jugando muchos partidos, es verdad que Arbeloa no estaba en el anterior, pero se van conociendo mucho. Hay que buscar variantes para que el equipo no lo controle. Va a ser complicado», comenzó.

Con el Atlético vivo en las tres competiciones, Raúl García considera que los rojiblancos deben seguir peleando por todo: «No hay que llevarla solo a la Liga. Es verdad que uno de los objetivos tiene que ser competir por la Liga, pero bueno, en Copa está en la final, en Champions en la siguiente ronda, con lo cual creo que está siendo un año bueno.

También respondió a Di María, etiquetando al Atlético como un equipo «medio raro», al que no dudó en devolvérsela: «Para hablar de algo tienes que estar dentro. Cuando no estás dentro, hay muchas cosas que se te escapan, que no conoces. Yo que he estado tanto, lo que te puedo decir es que es un club en el que volvería a estar porque te da muchas cosas. Luego ya los que hablen, los de fuera, pues como te digo, no hay que darles la importancia relativa», dijo en el derbi Cinco de Cinco de Mahou.

El Atlético, al igual que el Real Madrid sin Courtois, tampoco contar sin Oblak: «Confío en Muso. Al final son equipos que tienen sustitutos de nivel. Lo ha demostrado de sobra que está preparada para competir. Es cierto que para mí, Oblak es el mejor portero del mundo y bueno, quizá que esté o no esté te puede marcar una diferencia, pero creo que Muso es un portero que está al nivel».

Sobre la lesión de Mbappé, Raúl García es muy cauto: «Entiendo que su estado cambiará el once porque tendrá que ver cómo lo hace. Si lo pone, lo pone. Entiendo que, estando al 100%, el jugador tiene que jugar porque es diferencial, pero el Madrid, como con lo que he vivido yo, ha sido siempre lo mismo. Preparar el partido, independiente de quién juegue, sabiendo que enfrente tiene grandes jugadores, salga quien salga, porque es obvio. Pero bueno, todos sabemos que es un gran jugador».